Sự kiện nổi bật trong mùa bóng 2009-2010

Song nhờ tài năng cầm quân của “người hùng trở lại” Didier Deschamps, biểu hiện qua việc thực hiện một số chữ ký hợp lý nhằm bổ sung kinh nghiệm như Heinze, Diawara và đặc biệt là Lucho Gonzalez, đội bóng thành phố cảng đã kết thúc mùa bóng với cú đúp.

2. Sự sa sút bất ngờ của Bordeaux: Chưa ai đưa ra được lời giải thích đúng đắn nhất cho cú rơi tự do của đội bóng xứ rượu vang sau kỳ nghỉ đông dù tình trạng chấn thương, việc chinh chiến trên nhiều mặt trận cùng những tin đồn xung quanh tương lai của HLV Laurent Blanc có thể được coi là một trong các lý do. Từ đội bóng vô địch lượt đi với điểm số cách biệt rất lớn so với đội xếp kế sau, Bordeaux thậm chí không được tham dự cúp châu Âu mùa tới. Cú trượt ngã này sẽ đi vào biên niên sử ở Ligue 1, bởi rất hiếm có đội bóng vô địch nào lại sa sút một cách khó tin như trường hợp của Bordeaux ở giai đoạn 2 của mùa giải.

3. Thời đại thống trị của Lyon kết thúc: Một năm trước, khi Bordeaux kết thúc chuỗi vô địch 7 lần liên tiếp của Lyon, người ta vẫn dự kiến “Sư tử vùng sông Rhone” sẽ vùng dậy để đoạt lại vương miện, đặc biệt sau khi họ đổ ra hơn 70 triệu euro để tuyển quân ồ ạt trong mùa hè. Tuy nhiên, ngoại trừ giai đoạn khởi đầu mùa bóng, Lyon hiếm khi được đánh giá là ứng cử viên nặng ký thực sự cho chức vô địch dù họ lập được kỳ tích lọt vào bán kết Champions League. Với việc Marseille tiếp bước Bordeaux vô địch nước Pháp, thời đại của Lyon xem như đã kết thúc.

4. Lịch thi đấu hỗn loạn: Khởi đầu là việc trận đấu giữa Marseille và PSG bị hoãn vì dịch cúm lợn, tiếp đến là việc các đội Bordeaux, Marseille và Lyon được sắp xếp lại lịch để dồn sức cho Champions League và cuối cùng là ảnh hưởng của cơn bão tuyết ở châu Âu, ban tổ chức Ligue 1 (LFP) gặp rất nhiều lúng túng trong việc bảo đảm một lịch thi đấu công bằng cho các đội. Thậm chí, LFP còn bị chỉ trích nặng nề bởi đội bóng ở Đức Bayern Munich do ưu ái Lyon, đối thủ của “Hùm xám” tại bán kết Champions League.

5. Hấp dẫn cuộc đua vô địch: Dù Marseille đăng quang trước cả 2 vòng song Ligue 1 có lúc gây được nhiều sự chú ý bởi sức hấp dẫn của cuộc đua vô địch. Ở thời điểm gần cuối mùa bóng, có đến 6 đội bóng đều có khả năng cạnh tranh chức vô địch là Marseille, Bordeaux, Lyon, Auxerre, Lille và Montpellier.

S.D (Theo Reuters)