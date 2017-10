'Sự trỗi dậy của Leicester đe dọa bộ tứ quyền lực Premier League'

Chia sẻ với báo chí trước trận gặp Leicester, HLV Arsene Wenger cho rằng sự trỗi dậy của 'Bầy cáo' có thể kết thúc sự thống trị của nhóm 'Big-Four' (bộ tứ quyền lực) ở Premier League.

Tối nay (lúc 19 giờ ngày 14.2, giờ Việt Nam), Arsenal sẽ tiếp Leicester trên sân nhà Emirates. Nhiệm vụ của "Pháo thủ" là ngăn chặn đối thủ thẳng tiến đến danh hiệu vô địch. Hiện tại, Leicester của HLV Claudio Ranieri đang đứng đầu bảng xếp hạng Premier League với 53 điểm, hơn 5 điểm so với Tottenham và Arsenal.



Chia sẻ trước giờ bóng lăn, HLV Arsene Wenger phủ nhận sự thành công của Leicester chỉ mang tính nhất thời. Theo đó, ông thầy người Pháp cho rằng những đội bóng nhỏ bắt đầu thách thức chức vô địch là kết quả của việc được bơm khoản tiền lớn từ các hợp đồng bản quyền truyền hình Premier League.

Arsenal cần đánh bại Leicester để tiếp tục hy vọng vô địch Premier League mùa này - Ảnh: AFP

Ngoài ra, cơn địa chấn do Leicester tạo ra cũng đe dọa đến vị thế của nhóm "Big Four" gồm Chelsea, Arsenal, Manchester United và Manchester City, những đội thường xuyên dự Champions League trong 4 trên 5 mùa gần đây. Mùa này, Chelsea và M.U sa sút thảm hại, trong khi Leicester và Tottenham lại thăng hoa.Ông Wenger tin rằng, việc nhận được số tiền từ bản quyền truyền hình lên tới 100 triệu bảng sẽ khiến trật tự Premier League thay đổi. "Leicester là hình mẫu cho sự xáo trộn của Premier League và điều này còn xảy ra nữa. Chính vì các đội bóng Anh nhận tới 100 triệu bảng từ truyền hình trong năm tiếp theo, họ có thể mua bất kỳ cầu thủ nào trên thế giới. Do đó, tôi nghĩ giải đấu sắp tới sẽ mang tính cạnh tranh hơn", HLV Wenger nói.