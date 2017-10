Sức ép cho Bayern Munich

Ở ngày khai mạc, Bayern bất ngờ thất thủ trước Monchengladbach 0-1 ngay sân nhà. Vì vậy, nếu để thua nữa nhiều khả năng đội bóng xứ Bavaria sẽ đứng nhìn kình địch cạnh tranh ngôi vô địch với mình là Borussia Dortmund (vòng trước thắng Hamburg SV 3-1) gia tăng cách biệt lên 6 điểm. Lượt này, Borussia chỉ gặp đối thủ dưới cơ Hoffenheim.



Bayern đặt kỳ vọng vào sự trở lại của Ribery (phải) - Ảnh: Reuters

Một chút niềm tin kịp đến cho Bayern trước trận then chốt với Wolfsburg (đội cũng đang tìm lại sức mạnh dưới sự dẫn dắt của HLV kỳ cựu Felix Magath) là tiền vệ người Pháp, Franck Ribery đã kịp bình phục chấn thương. Do trận rồi hàng công của Bayern thiếu hẳn sức sáng tạo do Robben và tân binh Rafinha không phối hợp tốt với nhau bên cánh phải nên không duy trì được sức ép toàn diện. Do đó, việc Ribery trở lại sẽ làm cho mọi thứ cân bằng hơn. Điều mà HLV Heynckes lo ngại nhất là việc Bayern có đến 16 cầu thủ làm nhiệm vụ quốc tế vừa trở về CLB sẽ bị sút giảm thể lực. Trong khi đó, HLV Magath của Wolfsburg khẳng định: “Đây là thời điểm thích hợp nhất để đánh bại Bayern”.

13.8, 20 giờ 30: Hoffenheim - Dortmund: Dortmund chấp nửa, một, thắng 9.

Schalke 04 - FC Cologne: Schalke chấp 1 trái, thắng 8.

Wolfsburg - Bayern Munich: Bayern chấp nửa, thắng 9 (SCTV18).

23 giờ 30: M.Gladbach - Stuttgart: Đồng banh, chủ nhà thắng 9 (SCTV18).

G.Lao