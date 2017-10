Man.City hạ gục Liverpool 3-0 để giữ thành tích thắng tuyệt đối trên sân nhà, nhưng họ đã cảm nhận sức nóng từ Tottenham với trận thắng West Brom 1-0.

Tiền đạo Jermain Defoe ghi bàn duy nhất cho Tottenham ở phút 63 trước đội khách West Brom. Trong khi đó, cũng rạng sáng qua, đấu muộn hơn 15 phút, Man.City dù chỉ chơi với 10 người từ phút 73 (do Gareth Barry nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân), nhưng vẫn thắng đậm Liverpool 3-0 (vắng ngôi sao Suarez vì án phạt treo giò 8 trận) với các bàn thắng do Aguero (10’), Yaya Toure (33’) và Milner (75’ từ chấm 11m) ghi. Với kết quả này, Man.City đảm bảo chắc ngôi đầu. Tuy nhiên, họ thực sự e ngại khi Tottenham càng lúc càng áp sát 2 vị trí dẫn đầu, chưa kể vẫn còn 1 trận chưa đấu. Hiện Tottenham đang thua Man.City 6 điểm (42 so với 48), nhưng nếu họ thắng Everton trên sân nhà White Hart Lane ở trận đấu bù vào rạng sáng 12.1 thì khoảng cách này chỉ còn là 3 điểm.



Tottenham đang cho thấy họ thực sự là đối thủ đáng gờm của Man.City và M.U - Ảnh: Reuters

HLV Roberto Mancini của Man.City nhìn nhận: “Tottenham cho thấy họ đang cùng M.U là 2 đối thủ cạnh tranh quyết liệt với chúng tôi. Rõ ràng, cuộc đua đến ngôi vô địch không hề dễ dàng, và tình thế đeo bám sát sao này sẽ kéo đến tận cuối mùa giải”. Ông Mancini cũng tỏ ý lo lắng cho hành trình sắp tới của “Man xanh” sẽ gặp nhiều trắc trở vì thiếu vắng cầu thủ quan trọng Yaya Toure (trở về thi đấu cho tuyển Bờ Biển Ngà tại Cúp Các QG châu Phi). Được biết, sau trận đấu với M.U vào cuối tuần này tại vòng 3 FA Cup, Yaya Toure phải đến tập trung cùng đội tuyển Bờ Biển Ngà. Tiếp sau trận đấu trên, Man.City gặp lại Liverpool cũng trên sân nhà Etihad tại lượt đi vòng bán kết Carling Cup. Nhưng quan trọng nhất là, cuộc gặp Wigan và đặc biệt là Tottenham tại giải Ngoại hạng Anh trong phần còn lại của tháng 1. Theo HLV Mancini: “Tôi rất cần Yaya Toure cho 2 trận đấu then chốt này, nhưng không thể và cũng không kiếm được ai ưng ý để thay thế. Nếu vượt qua tháng 1 mà chúng tôi vẫn duy trì được ngôi đầu, thì sẽ có nhiều cơ hội vô địch hơn vì khi đó Yaya Toure sẽ kịp trở lại với Man.City”.

Có thể nói việc Man.City vắng thủ lĩnh tuyến giữa đã tạo điều kiện quá tốt cho Tottenham có cơ hội gây sức ép. HLV lão luyện Roy Hodgson của West Brom cũng khẳng định: “Tottenham là đối thủ đáng gờm trong cuộc đua vô địch. Họ có một lực lượng dồi dào và phong độ ổn định. Nếu sắp tới họ thắng trận đấu bù nữa thì rõ ràng sẽ tạo sức ép rất lớn lên Man.City và M.U”.

Ở một trận đấu khác cũng diễn ra rạng sáng qua, Sunderland đã nối dài niềm vui lớn sau trận thắng Man.City 1-0 để hạ gục tiếp Wigan 4-1 ngay trên sân khách. Nhờ đó, đã thăng tiến vượt bậc trên bảng xếp hạng khi từ nhóm có nguy cơ nằm trong khu vực rớt hạng đã leo lên vị trí thứ 10.

Giang Lao