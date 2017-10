Sút dội cột 3 lần, tiền đạo của AS Roma gặp khung thành 'ma ám'

AS Roma đã không thể thu hẹp khoảng cách về điểm số so với đội xếp thứ 2 là Napoli khi để Bologna cầm hòa với tỷ số 1-1 trong trận đấu diễn ra rạng sáng ngày 12.4 (giờ Việt Nam).

Salah (phải) ghi bàn giúp AS Roma giành lại 1 điểm trước Bologna - Ảnh: AFP Salah (phải) ghi bàn giúp AS Roma giành lại 1 điểm trước Bologna - Ảnh: AFP

Chủ nhà thật sự không gặp may trong trận đấu này, theo đó, cột dọc đã ba lần từ chối bàn thắng của Mohamed Salah. Chỉ tới khi hiệp 2 của trận đấu diễn ra, cầu thủ người Ai Cập mới có được bàn thắng ở phút 50. Dù vậy, pha lập công đó chỉ giúp đội chủ nhà tìm được 1 điểm vì trước đó Luca Rossettini bất ngờ mở tỷ số cho Bologna trong hiệp 1.



Trận này, AS Roma chiếm lĩnh thế trận và tỏ ra lấn lướt hoàn toàn so với các vị khách. Họ tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn về phía khung thành đối thủ. Song, may mắn lại không đứng về phía đội chủ nhà. Một điểm nhấn đáng chú ý trong cuộc đối đầu giữa AS Roma và Bologna nằm ở tiền vệ Francesco Totti.



Trong lần hiếm hoi được HLV Luciano Spalletti sử dụng, Totti cũng kịp để lại dấu ấn với đường kiến tạo cho Salah ghi bàn. Tuy nhiên, sự hiện diện của Totti trong hiệp 2 đã không thể giúp AS Roma khép lại trận đấu với 3 điểm. Kết quả này khiến AS Roma bị Napoli bỏ xa tới 6 điểm trên bảng xếp hạng.



Được biết, hai đội đứng đầu BXH Serie A sẽ vào thẳng vòng bảng Champions League mùa sau, trong khi đội xếp thứ ba phải chơi trận play-off. Lúc này, khoảng cách giữa AS Roma và đội xếp thứ 4 là Inter Milan cũng bị thu hẹp xuống còn 6 điểm.

Kết quả vòng 32 Serie A: Frosinone 0 -1 Inter

ChievoVerona 1 - 0 Carpi

Sassuolo 0 - 1 Genoa

AC Milan 1 - 2 Juventus

Empoli 2 - 0 Fiorentina

SSC Napoli 3 - 0 Hellas Verona

Sampdoria 2 - 0 Udinese

Torino 2 - 1 Atalanta

Palermo 0 - 3 Lazio

Roma 1 - 1 Bologna

Đức Trường