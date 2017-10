Swansea - Liverpool: Trận đấu cuối cùng của HLV Francesco Guidolin?

Liverpool đang bay cao ở Premier League với 3 trận toàn thắng và do vậy, chẳng có lý do gì khiến HLV Juergen Klopp phải lo lắng trước chuyến hành quân đến sân Liberty vào tối nay (theo giờ VN) để chạm trán với chủ nhà Swansea. Thậm chí ông còn hứa hẹn là Liverpool sẽ giành được một kết quả tốt hơn so với trận thua 1-3 ở mùa trước.

Có đủ thời gian để chuẩn bị

Sở dĩ HLV Klopp lạc quan như thế là vì trong trận đấu ở mùa trước, “chúng tôi vừa thua tại Villarreal ở phút 90. Chúng tôi trở về để chơi tại sân Liberty vào lúc 12 giờ ngày Chủ nhật và phải thực hiện nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát”. Còn lần này, do không phải thi đấu ở châu Âu vào giữa tuần, “chúng tôi có thời gian để phục hồi, chúng tôi có thời gian để tập luyện, chúng tôi có thời gian để chuẩn bị, chúng tôi có thời gian để phân tích - và chúng tôi phải tận dụng điều đó”.

Thế nên, dù đánh giá Swansea đặt ra nhiều mối đe dọa hơn so với 4 điểm mà họ đang có trong mùa này thì ông đã sẵn sàng cho điều đó. HLV Klopp nói: “Có vẻ như họ chơi tốt hơn nhiều so với 4 điểm. Họ là đội bóng chơi thứ bóng đá hấp dẫn với một kế hoạch rõ ràng và các lựa chọn khác nhau trong phong cách của họ, phòng ngự tốt. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho trận đấu này, chúng tôi biết rõ về chất lượng của Swansea”.

Một trong những điều mà HLV Klopp luôn chuẩn bị, chứ không chỉ riêng cho trận đấu này, nhưng vẫn chưa được cải thiện là hàng phòng ngự của Liverpool đã liên tục để thủng lưới ở Premier League mùa này. Do vậy, trong khi chờ đợi một sự biến chuyển ở tuyến này, ông thường phải thúc đẩy hàng công của mình gia tăng sức ép lên phần sân đối phương để giảm bớt áp lực cho hàng thủ.

Vói ý đồ đó, chắc chắn cây đinh ba tấn công đang thăng hoa của “Đoàn quân đỏ”, gồm Sadio Mane, Roberto Firmino và Philippe Coutinho, sẽ gây rất nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự còn rất nhiều khiếm khuyết của “Thiên nga” vốn đã mất đi phẩm chất lãnh đạo cũng như khả năng phòng thủ của trung vệ Ashley Williams. Thế nên, nhiều khả năng điều mà HLV Klopp hứa hẹn sẽ trở thành sự thật.

Cơ hội cuối cùng?

Thật không may bởi nếu như điều đó xảy ra thì không loại trừ khả năng đây sẽ là trận đấu cuối cùng mà HLV Francesco Guidolin dẫn dắt Swansea. Ban lãnh đạo của “Thiên nga” đã không còn kiên nhẫn khi đội bóng của họ thua đến 4 trong 5 trận đấu gần đây ở Premier League và chỉ còn cách khu vực nguy hiểm đúng một điểm. Bản thân HLV Guidolin cũng đã thừa nhận là ông có thể bị sa thải nếu như Swansea thất bại trước Liverpool nhưng cho đến nay, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy ông sẽ tránh được điều đó.

Bởi ngoài hàng phòng ngự đã để thủng lưới đến 10 bàn như đã nói ở trên thì hàng công của “Thiên nga” cũng đang gặp vấn đề sau sự ra đi của Andre Ayew. Tất nhiên, có những lúc HLV Guidolin đã xử lý tốt các cầu thủ tấn công của mình như Leroy Fer, Gylfi Sigurdsson, Fernando Llorente và Borja Baston, nhưng ông vẫn cần phải tìm ra một cách để kết dính họ lại với nhau. Sơ đồ 4-4-2 nghiêm ngặt có thể là giải pháp tốt hơn so với những hệ thống 4-2-3-1, 4-3-3 và 3-5-1-1 mà ông đã áp dụng.

Trong hoàn cảnh như hiện nay, HLV Guidolin rất “cần chiến thắng” và ông tin rằng “nếu chúng tôi chơi với Liverpool cùng một cách như chúng tôi đã làm trước Man City thì chúng tôi có thể giành được một kết quả tốt”. Thế nhưng, ai cũng biết rằng Liverpool luôn có khả năng gây sức ép cao và tích cực hơn so với Man City mà điều đó sẽ càng buộc Swansea phải đặt cược vào sự kiên nhẫn và những tình huống cố định.

Nếu không, Liverpool sẽ tránh được vết xe đổ của mùa trước mà điều đó cũng có nghĩa là chiếc ghế của HLV Guidolin có thể đổ vào bất kỳ lúc nào.

Tình hình nhân sự Swansea: Tiền vệ Nathan Dyer phải rời xa sân cỏ trong 2 tháng sai khi dính chấn thương mắt cá chân. Trong khi đó, khả năng ra sân của trung vệ Federico Fernandez vẫn còn bỏ ngỏ do anh chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương. Liverpool: Trung vệ Dejan Lovren đã sẵn sàng ra sân sau khi hết nhiễm virus nhưng Sheyi Ojo vẫn tiếp tục vắng mặt vì chấn thương.

Lịch sử đối đầu - Swansea và Liverpool đã gặp nhau 10 lần ở Premier League, Swansea thắng 2 trận, Liverpool thắng 5. - Trong 5 lần đón tiếp Liverpool trên sân nhà ở Premier League, Swansea thắng 2, hòa 2 và thua 1. Thất bại duy nhất của “Thiên Nga” (0-1) diễn ra vào ngày 16.3.2015 - Trong lần gần đây nhất đón tiếp Liverpool trên sân nhà Liberty, Swansea đã giành được chiến thắng với tỷ số 3-1, ngày 1.5.2016.

Nam Khang