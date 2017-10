Tân binh James Milner giúp Liverpool ngược dòng hạ Brisbane Roar

(TNO) Bàn thắng trong hiệp 2 của tân binh James Milner đã giúp Liverpool có chiến thắng sát nút 2-1 trước trong trận giao hữu diễn ra trên đất Úc vừa kết thúc tối ngày 17.7 (giờ Việt Nam).

Liverpool (áo trắng) lội ngược dòng thành công - Ảnh: AFP Liverpool (áo trắng) lội ngược dòng thành công - Ảnh: AFP

Sức hút của Liverpool với người hâm mộ Úc là rất lớn. Trang SMH.com.au cho biết sân Suncorp đã không còn một chỗ trống khi có đến 50.000 khán giả theo dõi trận đấu. Khung cảnh này cộng thêm những tiếng hô vang của bài hát "You'll Never Walk Alone" trên khán đài khiến các cầu thủ Liverpool tưởng như đang thi đấu nơi mái nhà Anfield.

So với thắng lợi 4-0 trước đội các ngôi sao Thái Lan hôm 14.7, trận đấu này diễn ra khá nhọc nhằn với Liverpool do Brisbane Roar ở một đẳng cấp khác so với đối thủ trước đó của đội bóng Anh. Trong hiệp 1, Brisbane Roar tự tin chơi đôi công sòng phẳng với Liverpool và tạo ra được nhiều sóng gió về phía khung thành thủ môn Simon Mignolet.

Petratos là người mở tỷ số - Ảnh: AFP Petratos là người mở tỷ số - Ảnh: AFP

Theo đó, họ sớm có bàn mở tỷ số ở ngay phút 17 do công Dimitri Petratos. Tuy nhiên, phong độ chói sáng của James Milner, tân binh gia nhập Liverpool từ Manchester City hè qua, đã giúp đội nhà giành chiến thắng. Trận này, James Milner được đá chính và giữ vị trí tiền vệ trung tâm, vốn thuộc về Steven Gerrard trước đây, của Liverpool.

Milner ghi bàn giúp Liverpool giành chiến thắng - Ảnh: AFP Milner ghi bàn giúp Liverpool giành chiến thắng - Ảnh: AFP

Chỉ 10 phút sau khi để thủng lưới, James Milner thực hiện đường chuyền dài chính xác cho Adam Lallana xâm nhập vòng cấm rồi thực hiện pha cứa lòng đẹp mắt mang về bàn gỡ 1-1. Và trong hiệp 2, chính cầu thủ người Anh có pha đột phá táo bạo trước vòng cấm địa trước khi thực hiện cú dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1 cho Liverpool ở phút 75.

Trước đó, hai đội cống hiến cho khán giả những giây phút đầy sôi nổi với nhiều pha ăn miếng trả miếng. Sau 90 phút, trận đấu khép lại với thắng lợi sít sao cho đại diện nước Anh. Chứng kiến James Milner thi đấu, người hâm mộ Liverpool và huấn luyện viên Brendan Rodgers phần nào hài lòng khi cầu thủ này hoà nhập với đội bóng khá nhanh.

Sau trận gặp Brisbane Roar, Liverpool sẽ tiếp tục ở lại nước Úc để chạm trán Adelaide United vào ngày thứ hai (20.7).

Đức Trường