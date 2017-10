Ngay sau khi được bầu làm chủ tịch FIFA, tổng thư ký UEFA Gianni Infantino tuyên bố sẽ quyết tâm làm 'sạch' tổ chức quyền lực nhất bóng đá thế giới đang suy giảm nghiêm trọng vì bê bối. Tân chủ tịch Infantino thề sẽ làm "sạch" FIFA - Ảnh: Reuters Tân chủ tịch Infantino thề sẽ làm "sạch" FIFA - Ảnh: Reuters

Phát biểu trước các đại biểu tại cuộc bầu cử ở Zurich (Thụy Sỹ), ông Infantino cho biết: “FIFA đã trải qua một khoảng thời gian đáng buồn với hàng loạt cuộc khủng hoảng vì bê bối. Chúng tôi cần phải bắt tay ngay vào việc thực hiện những cải cách, siết chặt quản trị và minh bạch hơn. Chúng ta phải lấy lại sự tôn trọng đối với tổ chức”. Tân chủ tịch FIFA nói thêm: “Chúng tôi sẽ quyết tâm và đang thực hiện để giành lại sự tôn trọng thông qua nhiều công việc khó khăn, cam kết, tập trung vào mục tiêu này”.

FIFA đang đối mặt với cuộc điều tra hình sự từ Mỹ và Thụy Sỹ dẫn đến hàng loạt quan chức hàng đầu của tổ chức bị truy tố và bắt giữ. Bên cạnh đó, tổ chức này còn có nguy cơ sẽ phải tổ chức lại cuộc bỏ phiếu quyền đăng cai World Cup 2018 và 2022 trước nhiều cáo buộc xuất hiện tham nhũng trong quá trình vận động đăng cai của 2 quốc gia chiến thắng là Nga và Qatar.

Ngoài tuyên bố sẽ làm “sạch” FIFA, ông Infantino còn hứa sẽ chia sẻ thêm doanh thu của FIFA, cụ thể là tăng gấp đôi ngân sách tài trợ cho 209 liên đoàn thành viên. Lời hứa của vị quan chức người Thụy Sỹ nhận được sự ủng hộ của các liên đoàn.

Những rắc rối từ chính trị khiến ứng viên Sheikh Salman không thể nhận được sự ủng hộ lớn - Ảnh: Reuters Những rắc rối từ chính trị khiến ứng viên Sheikh Salman không thể nhận được sự ủng hộ lớn - Ảnh: Reuters

Trước đó, vòng bỏ phiếu đầu tiên của cuộc bỏ phiếu với 207 đại diện liên đoàn thành viên tham gia bầu cử, ông Infantino nhận được 88 phiếu, còn chủ tịch AFC Sheikh Salman nhận được 85 phiếu, còn các ứng viên khác là Hoàng tử Ali và Jerome Champagne chỉ lần lượt nhận được 27 phiếu và 7 phiểu.

Do không có viên nào vượt qua ngưỡng 2/3 số phiếu trên 207 đại biểu bỏ phiếu nên cuộc bầu cử phải bước qua vòng 2. Ở vòng 2, Tổng thư ký UEFA Infantino giành chiến thắng khi có thêm 27 phiếu nữa, đạt 115 phiếu, quá 50% so với tổng số 207 phiếu, còn ông Sheikh Salman chỉ có thêm 3 phiếu bầu (88 phiếu). Chiến thắng của ông Infantino kéo dài sự thắng thế của bóng đá châu Âu so với phần còn lại cho đến ít nhất là năm 2019.

Tây Nguyên