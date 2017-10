Tân HLV Barcelona, ông là ai?

Martino ít nhiều cũng có duyên với Barcelona, đặc biệt là khi còn thi đấu. Tháng 3.1991, Barcelona đánh bại Tenerife 1-0 nhờ bàn thắng của Hristo Stoichkov. Martino chơi đủ cả 90 phút cho Tenerife và còn lĩnh một chiếc thẻ vàng. Ông chỉ đá cho Tenerife vỏn vẹn 15 trận, tất cả đều trong đội hình xuất phát, và ghi được 1 bàn. Tenerife là trải nghiệm duy nhất của Martino tại châu Âu tính đến thời điểm này. Sau khi giải nghệ năm 1996, ông bắt đầu dẫn dắt các CLB nhỏ tại quê nhà Argentina như Brown de Arrecifes, Platense, Instituto trước khi được thừa nhận khả năng bằng hợp đồng với CLB giàu truyền thống Libertad của Paraguay năm 2002. Trong quãng thời gian từ 2002 đến 2006, Martino đạt được nhiều thành tích tại Paraguay với 3 chức Vô địch quốc gia cùng Libertad, xen giữa còn là 1 lần vô địch cùng Cerro Porteno vào năm 2004.

Gerardo Martino khi còn dẫn dắt đội tuyển Paraguay - Ảnh: AFP Việc trở thành một trong những nhà cầm quân thành công nhất lịch sử bóng đá Paraguay là bước đệm đưa Martino trở thành HLV trưởng đội tuyển nước này năm 2006. Trong giai đoạn 5 năm ngồi trên ghế huấn luyện đội tuyển Paraguay (đến năm 2011), Martino vinh dự nhận danh hiệu HLV hay nhất Nam Mỹ năm 2007. Tại vòng chung kết World Cup 2010, trên đất Nam Phi, Paraguay của Martino gặp Tây Ban Nha ở tứ kết và khiến đương kim vô địch châu Âu phải trầy trật mới có thể thắng trận 1-0 nhờ bàn thắng muộn của David Villa để sau đó tiếp tục tiến sâu rồi lên ngôi vô địch. Một năm sau, Martino tiếp tục tạo ấn tượng mạnh khi giúp Paraguay đánh bại Brazil ở tứ kết Copa America 2011 rồi về nhì chung cuộc (thua Uruguay ở chung kết).

HLV Martino và chức vô địch Argentina cùng Newell's Old Boys - Ảnh: Reuters Từ năm 2012, Martino nhận lời dẫn dắt Newell’s Old Boys, đội bóng mà ông gắn bó hầu hết thời gian trong sự nghiệp cầu thủ (hơn 500 trận). Tài năng của Martino đã biến Newell’s Old Boys thành nhà vô địch Argentina mùa 2012-2013. Nhận xét về bản thân với tư cách là HLV, Martino phát biểu trên Marca: “Triết lý bóng đá của tôi có hơi hướng giống phong cách của Barcelona. Tôi là người ngưỡng mộ công việc tuyệt vời mà Pep Guardiola đã thực hiện. Tôi rất thích những gì ông ấy đã làm, với bí quyết là chuyền bóng thật nhiều”. Có thể hiểu đây chính là lý do vì sao lãnh đạo Barca đã “chấm” Martino thay thế Tito Vilanova tại sân Nou Camp dù ông không có kinh nghiệm làm việc ở châu Âu.

Siêu sao Messi tin tưởng HLV Martino sẽ giúp Barcelona trở lại thời hoàng kim - Ảnh: AFP Cũng không phải vô cớ mà Lionel Messi đã hơn một lần thể hiện sự ngưỡng mộ và ủng hộ đối với chiến lược gia đồng hương này. Anh nói: “Tôi thích Tata Martino. Ông ấy là một nhà cầm quân tuyệt vời...”.

Vài nét về HLV Gerardo Martino Quốc tịch: Argentina Tuổi: 50 Các đội bóng từng dẫn dắt: Brown de Arrecifes (1998), Platense (1999), Instituto (2000), Libertad (2000-2003), Cerro Porteno (2003-2004), Colon (2005), Libertad (2005-2006), Paraguay (2006-11), Newell’s Old Boys (2012-2013) Thành tích đáng chú ý: Vô địch Paraguay vào các năm 2002, 2003, 2006 (Libertad) và 2004 (Cerro Porteno); vô địch Torneo Final 2013 (lượt về giải vô địch Argentina) cùng Newell’s Old Boys; lọt vào tứ kết World Cup 2010 và Á quân Copa America 2011 (đội tuyển Paraguay) Danh hiệu cá nhân: HLV xuất sắc nhất Nam Mỹ năm 2007 (đội tuyển Paraguay). “Triết lý bóng đá của tôi có hơi hướng giống phong cách của Barcelona. Tôi là người ngưỡng mộ công việc tuyệt vời mà Pep Guardiola đã thực hiện. Tôi rất thích những gì ông ấy đã làm, với bí quyết là chuyền bóng thật nhiều” - HLV Gerardo Martino "Martino định hướng đội bóng của mình chơi với các đặc điểm phong cách của Barcelona: chuyền nhanh, ép sân, lược bỏ ranh giới giữa phòng ngự với tấn công và quan trọng hơn hết, ông ấy chú trọng tính tập thể hơn là thành tích cá nhân" - bình luận viên Euan Marshall