Tập với chiến thuật mới chỉ trong 2 ngày, AS Roma đã loại Barcelona

Giấc mơ giành cú ăn ba của Barcelona đã vụt tắt vào rạng sáng nay (11.4, giờ Việt Nam) khi thầy trò Ernesto Valverde nhận trận thua 0-3 trước AS Roma ở lượt về vòng tứ kết Champions League. Sau hai lượt trận, đội bóng xứ Catalonia hòa 4-4 với đối thủ nhưng bị loại vì luật bàn thắng trên sân khách.

Ở lượt đi, HLV Di Francesco đã sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-5-1 để đối đầu với Barcelona nhưng để thua 1-4 và trong trận lượt về, nhà cầm quân 48 tuổi đã chuyển sang sơ đồ 3-5-2. Đây chính là nguyên nhân giúp cho AS Roma có được cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước "gã khổng lồ" xứ Catalonia.

tin liên quan 'Chẳng ai nghĩ Barcelona bị loại đau đớn như vậy' Đội trưởng Andres Iniesta đã phải thốt lên như vậy sau khi chứng kiến Barcelona nhận thất bại 0-3 trên sân AS Roma ở lượt về vòng tứ kết Champions League.

HLV Di Francesco rõ ràng là đã chơi một canh bạc mạo hiểm. Bởi ai cũng biết Barcelona nguy hiểm như thế nào khi sở hữu bộ đôi tấn công Lionel Messi và Luis Suarez cùng đang có phong độ cao. Đội bóng Tây Ban Nha cũng chưa thua trận nào ở Champions League mùa này trước chuyến làm khách đến sân Olimpico.

Vậy mà, với sơ đồ 3-5-2, các cầu thủ AS Roma đã khiến Messi và Suarez phải im tiếng. Hàng tiền vệ của đội chủ sân Olimpico chơi pressing toàn sân, góp phần giải tỏa áp lực cho hàng thủ và mỗi khi có bóng, họ lại tung ra những đường chuyền dài cho cặp Edin Dzeko và Patrik Schick ở phía trên.

Nhìn vào những thông số kỹ thuật của trận đấu, AS Roma thắng là hoàn toàn xứng đáng. Trước một đội bóng có lối chơi dựa trên việc kiểm soát bóng nhưng đội chủ nhà vẫn nắm quyền kiểm soát bóng nhiều hơn trong trận vừa qua (54%). Các học trò của HLV Di Francesco cũng có nhiều pha dứt điểm hơn so với Barcelona (16 so với 9) và độ chính xác cũng cao hơn (6 so với 5), trong đó có 3 pha dứt điểm thành bàn.

Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là các cầu thủ AS Roma mới chỉ tập với sơ đồ chiến thuật mới chỉ 2 ngày trước trận thắng oanh liệt vừa qua, theo tiết lộ của đội trưởng Danielle De Rossi.

"Chúng tôi đứng trước một ngọn núi cao sau khi để thua đậm ở lượt đi. Tuy nhiên, nhờ có Di Francesco khi ông ấy mới chỉ nghĩ ra sơ đồ này cách đây 2 ngày. Ông ấy đã cho chúng tôi tập và nó phát huy hiệu quả một cách kỳ diệu", Reuters dẫn lời De Rossi.

Khánh Uyên