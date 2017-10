Tây Ban Nha - Israel: Phải giành trọn 3 điểm

Vào rạng sáng 25.3 (theo giờ VN), sân El Molinon của thành phố Gijon sẽ là địa điểm tổ chức một trận đấu quan trọng khi chủ nhà Tây Ban Nha đón tiếp Israel ở lượt trận thứ 5 của bảng G trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018. Đó là trận đấu mà “Cuồng phong đỏ” không được phép để mất điểm nếu họ muốn bảo vệ ngôi đầu bảng trước sự đeo bám quyết liệt của đội tuyển Ý, khi trong cùng thời gian đó “Squadra Azzurra” cũng sẽ đón tiếp Albania tại Palermo.

“Phải thi đấu tốt”

Tây Ban Nha giờ đây không còn áp đặt được sự thống trị như khi họ giành được 3 chức vô địch liên tiếp tại các giải đấu lớn (World Cup và Euro) dưới sự dẫn dắt của Xavi Hernandez và Andres Iniesta ở giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp của họ. Tuy nhiên, HLV Julen Lopetegui vẫn còn rất nhiều tài năng để lựa chọn nhằm hình thành một đội bóng có khả năng tranh tài, đến mức ông đã bỏ rơi Fernando Torres, Juan Mata, Marcos Alonso, Hector Bellerin và Cesc Fabregas trong đợt triệu tập lần này.

Không phải vì họ kém tài so với Diego Costa, Vitolo, Jordi Alba, Dani Carvajal và Thiago Alcantara mà chỉ vì HLV Lopetegui tin rằng các cầu thủ này phù hợp hơn với những ý đồ chiến thuật của ông. Chiến lược gia 50 tuổi cho biết: “Các cầu thủ đang góp mặt cùng chúng tôi đã cho thấy cách hành động đáng kinh ngạc. Các cầu thủ là liều thuốc cho đội tuyển Tây Ban Nha và họ sẽ giúp chúng tôi đạt được mục tiêu của chúng tôi”.

Vậy mục tiêu của Tây Ban Nha ở trận gặp Israel là gì? HLV Lopetegui nói tiếp: “Trọng tâm chính là giành trọn số điểm trước Israel. Chúng tôi cần truyền đạt tầm quan trọng của trận đấu này. Họ có những cầu thủ giỏi và họ là đội bóng có khả năng tranh tài. Chúng tôi biết họ rất khó chơi như thế nào, chúng tôi phải thi đấu tốt. Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng Israel và tôi chắc chắn rằng họ cũng sẽ được thành phố Gijon tôn trọng”.

Muốn kiếm được cả 3 điểm thì cần phải ghi bàn và tất nhiên, ông sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào Costa, tác giả của 3 bàn thắng trong 3 lần ra sân ở vòng loại này, khi “anh ta ngày càng điềm tĩnh và hạnh phúc. Anh ta có nhiều tính kiên định và phong độ tốt tại Chelsea và tất cả chúng tôi đều rất vui”. Bản thân Costa cũng “cảm thấy tốt hơn và bình tĩnh hơn” trong mỗi lần quay trở về đội tuyển mà rõ ràng điều đó chỉ tốt cho Tây Ban Nha.

“Không sợ bất cứ ai”

Trong khi đó, Israel sẽ đến Gijon, nơi họ được đón tiếp bằng những biện pháp an ninh thắt chặt, với hành trang là 3 chiến thắng và một thất bại từ 4 trận đấu ở vòng loại này. Do vậy, trong một chừng mực nào đó, đội bóng của HLV Elisha Levy phải được xem là mối đe dọa nghiêm trọng đối với Tây Ban Nha, dù ông luôn khẳng định rằng chuyến đi tới xứ sở đấu bò sẽ là một thách thức rất khác so với những gì mà Israel đã gặp phải cho đến nay ở bảng đấu này.