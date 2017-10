TBN không có Xavi

Trận còn lại Vào lúc này, CH Séc đang chịu thất thế do họ để thua Lithuania trong trận đấu vòng trước. Nếu thua trận này, CH Séc coi như giã từ giấc mơ đến Ukraine và Ba Lan do họ để Scotland bỏ xa 7 điểm. Cần phải thắng nhưng ở trận này, đội bóng của HLV Michal Bilek lại thiếu 2 tiền đạo săn bàn quan trọng là Milan Baros và Martin Fenin. Bù lại CH Séc có sự trở lại của thủ môn Cech, tiền vệ Rosicky và tiền đạo Roman Bednar. Bên phía Scotland sẽ không có hai vị trí quan trọng ở hàng thủ là thủ môn Allan McGregor và hậu vệ Alan Hutton. A.T