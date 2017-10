Thách thức chờ Ai Cập

Đến với giải vô địch châu Phi (Can) với tư cách đương kim vô địch, Ai Cập đang hướng đến kỷ lục là đội bóng vô địch châu lục 3 lần liên tiếp để xoa dịu nỗi đau không được tham dự kỳ World Cup lần đầu tiên tổ chức ở châu Phi vào mùa hè này.

Để thực hiện được điều đó, “Các pharaoh”, biệt danh của đội tuyển vô địch các năm 2006, 2008 và giữ kỷ lục 6 lần vô địch Can, cần phải vượt qua được 5 kình địch đã giành vé tham dự World Cup, một nhiệm vụ không mấy dễ dàng. Một trong số đó là “Cáo sa mạc” Algeria, đội bóng từng vượt qua họ tại trận play-off World Cup vào tháng 11 năm ngoái và sẽ xem Can là bước chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào hè này. Bốn thế lực còn lại: Cameroon, Ghana, Bờ Biển Ngà và Nigeria đều đặt mục tiêu vô địch CAN năm nay.

“Chúng tôi là một đội bóng mạnh ở châu Phi và có nhiều cầu thủ hàng đầu đang thi đấu ở châu Âu”, HLV tuyển Nigeria Shaibu Amodu mô tả về sức mạnh của “Đại bàng xanh”. Trong khi đó, thủ lĩnh của “Những ngôi sao đen” Ghana, Michael Essien, cầu thủ đang chơi cho Chelsea, viết trên website của mình: “Can sẽ rất khó khăn như thường lệ nhưng chúng tôi tin tưởng vào khả năng của mình và sẽ chiến đấu để lọt đến vòng cuối cùng”.

Bờ Biển Ngà và Cameroon cũng sẽ quyết chiến để phá vỡ thế áp đảo của các đội bóng Bắc Phi kể từ năm 2002, lần cuối “Sư tử bất khuất” giành chức vô địch tại giải đấu cao nhất ở châu lục. Chân sút người BBN Drogba là ngôi sao dự kiến sẽ được chú ý nhiều nhất tại giải đấu này, hơn cả cỗ máy ghi bàn của Cameroon, Samuel Eto’o, người đang giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất tại CAN, 16 bàn thắng sau 5 lần tham dự.

S.Duân