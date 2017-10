 Thách thức cho M.U

M.U đang đứng trước áp lực lớn buộc phải thắng khi trở về sân nhà gặp đội đang chơi lên chân là Fulham lúc 21 giờ tối nay. Trong đó người được mong đợi nhất chính là tân binh Van Perise.

Sự có mặt của Van Persie trên sân Old Trafford để đá cặp cùng Rooney sẽ là tâm điểm chú ý của người hâm mộ “Quỷ đỏ”. Bởi ai cũng rất háo hức chờ xem 2 ngôi sao này liệu có trở thành cặp sát thủ đích thực. Bài kiểm tra chỉ là một Fulham mà M.U trong 5 trận trở lại đây đã thắng tới 4, cùng giữ sạch mành lưới và chỉ hòa 1. Riêng Rooney thì ghi đến 4 bàn trong 3 trận gần đây mỗi khi M.U gặp Fulham. Thậm chí Fulham cũng thua cả 8 trận gần đây khi đến làm khách trước M.U trên sân Old Trafford, và chẳng ghi được 1 bàn danh dự nào trong 5 trận liên tiếp gần nhất. HLV Martin Jol của Fulham (trước đây cũng dẫn dắt Tottenham) từng có 8 lần so tài cao thấp với HLV Ferguson tại Premier League, nhưng chiến lược gia người Hà Lan chỉ kiếm được 2 trận hòa ở 2 lần gặp đầu, còn lại 6 trận sau đều thua.



Van Persie và Rooney sẽ là tâm điểm trong trận M.U gặp Fulham tối nay - Ảnh: AFP

Tỷ lệ cược 25.8, 18 giờ 45: Swansea - West Ham: Swansea chấp nửa, thắng 8

21 giờ: Aston Villa - Everton: Everton chấp đồng nửa, thắng 8

M.U - Fulham: M.U chấp 1 trái rưỡi, thắng 8

Norwich - QPR: Norwich chấp đồng nửa, thắng 8

Southampton - Wigan: Southampton chấp đồng nửa, thắng 9

Sunderland - Reading: Sunderland chấp nửa, thắng 9

Tottenham - West Brom: Tottenham chấp 1 trái, thắng 9

23 giờ 30: Chelsea - Newcastle: Chelsea chấp 1 trái, thắng 9 (Nguồn: Asianbookie. Các trận được trực tiếp trên HTVC thể thao, HTV9, SCTV15, Bóng đá TV, VTC-HD thể thao, K+)

Tuy nhiên, việc chỉ dựa vào những thống kê này liệu có đảm bảo cho M.U giành một trận thắng trước Fulham? Hoàn toàn không. Thứ nhất, Fulham ở phần đầu mùa này không dễ bị bắt nạt, bằng chứng là họ mới vừa thắng tưng bừng Norwich (một hiện tượng của mùa trước) đến 5-0 ngay trận mở màn. Kế đến, trong mùa thứ 2 dẫn dắt Fulham, HLV Jol với 3 sự bổ sung là tiền đạo người Croatia Mladen Petric từ Hamburg; hậu vệ người Đức Sascha Riether từ Cologne và tiền đạo người Colombia Hugo Rodallega từ Wigan, và cả ba đã lập tức ghi dấu ấn ngay trận ra quân để giúp lối chơi của CLB phía tây nam London trở nên rất đáng gờm. Thậm chí, ngôi sao mùa trước là Dempsey mất luôn vị trí, có thể phải ra đi.

Trong khi đó, M.U đang cố gắng thay đổi nhằm tạo cú đột phá với sự xuất hiện của Van Persie, và họ vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện sự kết hợp giữa người cũ và mới. Tuy nhiên, trước khi hoàn thành dự án này, công việc trước mắt của ngài Alex là phải củng cố hàng thủ của M.U để tạo sự cân bằng trong lối chơi. Tin vui cho M.U là Jonny Evans có thể ra sân tối nay để đá cặp trung vệ với Vidic, trả Carrick về lại vị trí tiền vệ phòng ngự nhằm gia cố tuyến giữa. Ở hai biên, ngoài Evra vẫn tạo niềm tin, thì Rafael vẫn là một dấu hỏi lớn sau sai lầm ở trận chung kết Olympic giữa Brazil và Mexico.

Điều mà HLV Ferguson đang lo ngại là Fulham với cú “đề pa” rất ấn tượng, buộc M.U phải có những hành động mạnh tay và hết sức quyết tâm thì mới mong có chiến thắng. Bằng ngược lại, nếu cứ nghĩ về thành tích cũ mà chủ quan, vẫn với một cách chơi chưa bắt nhịp, hời hợt, thiếu sắc bén như trong trận đấu với Everton (thua 0-1), “Quỷ đỏ” có thể sẽ nhận thêm thất bại.

Giang Lao

