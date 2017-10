Thái Lan,Singapore thua nhẹ

Nhật Bản thắng vất vả CHDCND Triều Tiên 1-0 ở phút 90 do Yasuda ghi khi đội khách chỉ còn 10 người do bị thẻ đỏ. Tajikistan trên sân nhà thua Uzbekistan 1-2. Còn 2 đội bóng Đông Nam Á Thái Lan và Singapore dù chơi trên sân khách nhưng đã xuất sắc mở tỷ số dẫn trước Úc và Trung Quốc do Teerasil Dangda và Duric ghi. Phải khó nhọc lắm, trong hiệp 2, Úc và Trung Quốc mới ghi 2 bàn để lật ngược tình thế thắng 2-1.

Tại vòng loại Euro 2012 trận đá sớm, Israel trên sân nhà thua Hy Lạp 0-1.

T.K