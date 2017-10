Thắng áp đảo Napoli, Juventus tiến sát ngôi đầu

(TNO) Cuộc đua ở Serie A đã trở nên hấp dẫn hơn ở vòng 12 khi đội đầu bảng AS Roma có trận hòa thứ hai liên tiếp, còn Juventus giành được chiến thắng 3-0 trước đội xếp sau Napoli.

Ngay ở phút thứ 2, lưới của Napoli đã rung lên - Ảnh: Reuters

Cuộc đối đầu giữa Juventus và Napoli ở vòng này được xem như trận đấu quyết định đến việc đội bóng nào có thể tách tốp vươn lên bám đuổi và giành lấy vị trí đầu bảng của AS Roma. Trận đấu trên sân Juventus càng trở nên căng thẳng hơn khi cả hai đội đều đang có phong độ cực tốt và chỉ mới để thua 1 trận duy nhất ở mùa giải này.

Bàn thắng được mở từ rất sớm cho đội chủ nhà khi từ cú sút xa không thành của Carlos Tevez, Mauricio Isla đã chuyền nhanh sang cánh phải cho Fernando Llorente dứt điểm, mở tỷ số 1-0 cho Juventus ở phút thứ 2.

Đội bóng thành Turin tiếp tục thể hiện sức mạnh áp đảo của mình khi liên tiếp tạo ra những pha sóng gió trước khung thành Pepe Reina sau đó.

Cách biệt đáng lẽ đã được nhân đôi ở phút thứ 9 sau pha dàn xếp tấn công nhuần nhuyễn của hàng công đội chủ nhà, tuy nhiên rất đáng tiếc cho Leonardo Bonucci khi thủ thành của Napoli đã chơi rất xuất sắc cản phá pha kết thúc tinh tế của anh.

Trong hiệp đấu đầu tiên Napoli cũng có được một số pha tấn công đáp trả ít ỏi, đặc biệt là cú sút nguy hiểm của Gonzalo Higuaín ở phút 23. Dù vậy, cầu thủ chơi xuất sắc nhất của Napoli ở trận đấu này chắc chắn là Pepe Reina khi anh liên tiếp cản phá rất nhiều cơ hội khi bàn của Juventus vào cuối hiệp 1 và nửa đầu hiệp 2.



Pirlo (phải) sút phạt ghi bàn cho Juventus - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên một mình Reina đã không thể giúp tình hình của Napoli trở nên sáng sủa hơn. Đến phút 74, đối diện với chuyên gia đá phạt Andrea Pirlo trong một tình huống đá phạt, thủ thành người Tây Ban Nha đành bất lực nhìn bóng đi vào góc cao khung thành lần thứ hai.

Không dừng lại ở đó, từ đường chuyền của Arturo Vidal, Paul Pogba đã thực hiện cú sút đầy kĩ thuật ấn định tỷ số 3-0 cho trận đấu vào phút 80.

Chiến thắng của Juventus có một chút không trọn vẹn khi Angelo Ogbonna phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân 3 phút sau bàn thắng thứ ba của đội nhà.

Chiến thắng vang dội của “bà đầm già thành Turin” càng trở nên ý nghĩa khi ở vòng này AS Roma bị Sassuolo cầm hòa đầy đáng tiếc khi dẫn trước trong suốt 89 phút và để Sassuolo gỡ hòa ở phút 90 nhờ vào bàn thắng của Domenico Berardi. Như vậy hiện Juventus chỉ còn kém AS Roma 1 điểm (31 so với 32) và có thể vươn lên bất cứ lúc nào.

Trong khi đó, AC Milan vẫn tiếp tục phong độ nhạt nhòa khi tiếp tục ghi thêm một trận hòa không bàn thắng với Chievo vào bảng thành tích mùa này.

Kết quả các trận đấu Genoa 2 - 0 Verona Chievo 0 - 0 AC Milan Cagliari 2 - 1 Torino Parma 1 - 1 Lazio Atalanta 2 - 1 Bologna AS Roma 1 - 1 Sassuolo Juventus 3 - 1 Napoli Fiorentina 2 - 1 Sampdoria

Quỳnh Như