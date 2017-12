Thắng ngược Hoffenheim, Dortmund trở lại top 3

Sau chiến thắng 2-0 trên sân Mainz ở lượt đấu trước, tân HLV Peter Stoger tuyên bố trận đấu đêm qua là rất quan trọng đối với Dortmund và với cả bản thân ông, người được đưa về nắm Dortmund giữa mùa. Đúng như ông dự đoán, trận đấu này quan trọng đến nổi Dortmund căng thẳng đến độ bất ngờ bị dẫn trước ở phút 21 sau khi Mark Uth cụ thể hóa đường chuyền của Kaderabek thành bàn thắng dẫn trước cho Hoffenheim.

Thảm họa tưởng chừng một lần nữa đổ xuống đầu các cầu thủ Dortmund ngay tại thánh địa Signal Iduna Park khi đội khách chủ động lùi về bảo vệ tỷ số quý giá này nhưng một lần nữa, Kagawa xuất hiện như một vị cứu tinh cho ông Stoger.

Kể từ khi nắm quyền tại Dortmund, nhà cầm quân người Áo tin dùng cầu thủ Nhật Bản và đêm qua, anh đã không phụ lòng ông ở phút 62. Pha băng xuống nguy hiểm của anh khiến hậu vệ Posch phải đốn ngã Kagawa và trọng tài Harm Osmers chỉ thẳng tay vào chấm 11m mà không cần đến công nghệ video hỗ trợ.

Tại chấm 11m, Aubameyang dễ dàng đánh lừa thủ môn Baumann để san bằng tỷ số cho Dortmund ở phút 63, đưa lại hy vọng cho đoàn quân mặc áo vàng-đen.

Thời gian cứ trôi qua đến cuối mà đội chủ nhà vẫn chưa thể tận dụng được cơ hội ghi bàn bởi đối phương vẫn tiếp tục phòng ngự chặt hòng kiếm 1 điểm tại Signal Iduna Park.

Thế nhưng một lần nữa, Kagawa "ra tay" cứu giúp Dortmund khi anh tung đường chuyền xẻ nách hàng phòng ngự Hoffenheim để tạo một lổ hổng lớn nơi hàng phòng ngự chặt của đối phương.

Cầu thủ xuất sắc nhất Mỹ 2017 Pulisic có mặt kịp thời để ghi bàn thắng quý giá ấn định tỷ số 2-1 cho Dortmund ở phút 89 trong niềm vui vỡ òa của người hâm mộ sân nhà.

Chiến thắng quan trọng này giúp Dortmund trở lại top 3 với 28 điểm, một khởi đầu quá tốt với Stoger trong tình cảnh Dortmund vừa trải qua một cơn bạo bệnh với 10 cầu thủ chấn thương.

Trong khi đó, Bayern Munich trở thành "ngài 1-0" khi tiếp tục có chiến thắng tối thiểu trên sân Stuttgart do công của Thomas Muller ở phút 79. "Hùm xám" suýt mất điểm ở phút 90 nhưng may cho họ, Akolo sút hỏng quả 11m để Bayern Munich tiếp tục thống trị Bundesliga với khoảng cách 11 điểm so với phần còn lại.

Kim Chao