Thắng ngược Liverpool, Tottenham tiếp cận tốp 4

Trên sân White Hart Lane, Tottenham đang cho thấy một phong độ rất ấn tượng bằng chuỗi 7 trận bất bại liên tiếp.

Trong khi đó, Liverpool mặc dù đang dần hồi phục sau màn khởi đầu tồi tệ nhất trong hơn 50 năm qua tại giải đấu hàng đầu xứ sương mù, nhưng từ tháng 12 năm ngoái đến nay, đội bóng vùng Merseyside mới chỉ hai lần thắng được trên sân khách. Ngoài ra, ở hai lần gặp nhau gần đây nhất trên sân của Tottenham, Liverpool thua cả hai. Đó là những thông số hoàn toàn bất lợi cho thầy trò Roy Hodgson trước chuyến làm khách ở White Hart Lane. Tuy nhiên, sự thật thì hoàn toàn khác. Chấn thương của Steven Gerrard là thiệt thòi không nhỏ về mặt lực lượng cho Liverpool, nhưng không vì thế mà các cầu thủ áo đỏ phải chơi nhún nhường trước chủ nhà Tottenham. Ngay khi tiếng còn khai cuộc, Torres, Dirk Kuyt, David Ngog đã có cơ hội tung những cú sút thử tài thủ môn Gomes. Và ngay ở phút thứ 9, các fan của Tottenham đã lặng người sau khi chứng kiến cảnh tiền vệ người Hà Lan Rafael Van der Vaart ôm chân lăn lộn trên sân sau cú vào bóng "dằn mặt" của Raul Meireles.

Van der Vaart buộc phải rời sân ở phút thứ 9 do chấn thương - Ảnh: AFP Các bác sĩ nhanh chóng vào sân săn sóc cho Van der Vaart nhưng anh vẫn không thể tiếp tục thi đấu. Đây là một thiệt thòi không nhỏ cho Tottenham, khi Van der Vaart hiện là chân sút tốt nhất, đã 6 lần lập công tại Premier League mùa này - nhiều nhất ở Tottenham. Bị mất cầu thủ giữ nhịp ở giữa sân, những pha triển khai tấn công của Tottenham nhanh chóng rơi vào bế tắc. Còn ở khâu phòng thủ cũng bắt đầu để lộ những sơ hở chết người. Phút 42 của hiệp một, tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách không làm khán giả cảm thấy bất ngờ. Từ một pha đá phạt bóng được treo vào giữa khu trung lộ, trung vệ Martin Skrtel chớp thời cơ khi bóng rơi xuống chân đã tung cú sút cận thành chính xác, làm bó tay thủ thành Gomes. Đó chỉ mới là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ người Slovakia cho Liverpool ở mùa giải năm nay và là bàn thắng thứ 2 kể từ khi anh chuyển đến thi đấu cho The Reds hồi năm 2008. Nếu tỷ số 1-0 được giữ nguyên, có lẽ sẽ là một sự thất vọng lớn cho Tottenham và sẽ là một ngày hoàn hảo cho Skrtel. Bởi sau đó cũng chính cầu thủ này đã "thưởng" cho đội chủ nhà một món quà rất có giá trị.

Martin Skrtel vừa là người hùng và cũng là tội đồ của Liverpool - Ảnh: Reuters Phút 66, từ một pha lộn xộn trước khung thành của thủ môn Jose Reina, sau pha đá phạt góc của Maxi Rodriguez, Skrtel đã lần thứ 2 làm tung nóc lưới. Nhưng thật không may, lần này anh tự đốt lưới nhà. Sir Alex Ferguson của M.U có lần đưa ra đánh giá về đồng nghiệp và là ông bạn thân Roy Hodgson là: tuy giỏi nhưng lại quá bảo thủ, "thành ra sự nghiệp của ông ấy không thể vươn xa hơn được". Có lẽ điều đó đúng. Bởi trước khi Skrtel tự đưa bóng vào lưới nhà, thủ môn Reina đã hết sức vất vả chống đỡ hàng loạt cú sút của các cầu thủ Tottenham. Một trong số đó phải kể đến quả sút penalty hỏng của Defoe ở phút 59. Và ông Hodgson thời điểm đó vẫn giữ thái độ bình thản, không có động thái gì để hỗ trợ các học trò trong cơn nguy nan... Những tưởng sau khi có bàn san bằng tỷ số, các cầu thủ Tottenham chấp nhận với 1 điểm, qua cách thi đấu cầm chừng của Peter Crouch, Gareth Bale... Nhưng không phải vậy. Đúng vào thời điểm trận đấu tưởng chừng đã ngã ngũ cũng là lúc Liverpool dính cú hồi mã thương oan nghiệt của Aaron Lennon. Peter Crouch tận dụng lợi thế chiều cao đánh đầu chiến thuật để Lennon khống chế bóng và dứt điểm gọn gàng ấn định tỷ số 2-1 về cho Tottenham.

Pha ghi bàn ở phút 90+2 của Aaron Lennon đem về chiến thắng 2-1 cho Tottenham - Ảnh: Reuters Có được 3 điểm từ trận đấu khó khăn này, Tottenham đã vươn lên vị trí thứ 5 và chỉ kém đội xếp trên Man City đúng 1 điểm. Còn Liverpool với thất bại ở White Hart Lane bị đẩy xuống vị trí thứ 10. Trước đó, trận đấu trên sân St James' Park đã kết thúc với tỷ số 1-1 và phần bất lợi hoàn toàn thuộc về đội khách Chelsea. Với việc tiếp tục duy trì chuỗi trận đáng thất vọng, Chelsea đã chính thức để mất ngôi đầu bảng vào tay Manchester United. Như vậy, kết thúc vòng đấu thứ 15 có hai sự đáng chú ý: M.U vươn lên dẫn đầu và Tottenham tiến sát vị trí thứ 4 sau khi có cú lội ngược dòng ngoạn mục hạ gục Liverpool tại White Hart Lane. Bảng xếp hạng

Sơn Tùng