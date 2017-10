Thành Manchester trước ngưỡng cửa sinh tử

(TNO) Inter Milan, Benfica và Bayern Munich là các đội giành quyền đi tiếp sau loạt trận áp chót vòng bảng Champions League diễn ra rạng sáng nay 23.11. Trong khi đó, hai "đại gia" của thành Manchester cùng "sư tử vùng sông Rhone" - Olympique Lyon - đứng trước nguy cơ bị loại rất lớn...



Đang có vị trí khá khiêm tốn ở giải quốc nội (Serie A) nhưng tại đấu trường châu Âu, Inter Milan vẫn là đối thủ đáng gờm. Trước chuyến hành quân đến Trabzonspor của Thổ Nhĩ Kỳ, nhà vô địch của Champions League 2009-2010 chỉ cần đúng 1 điểm nữa là giành vé đi tiếp. Và đội bóng áo xanh-đen thành Milan đã không gặp khó khăn để hoàn tất mục tiêu đó.

Tiền vệ Ricardo Alvarez giúp Inter vượt lên dẫn trước ở phút 28 và 5 phút sau Halil Altintop san bằng tỷ số 1-1. Tỷ số đó đã không thay đổi sau gần 60 phút còn lại. Inter Milan với 10 điểm tiếp tục đứng nhất bảng B và giành vé đi tiếp. Còn Trabzonspor xếp thứ 2 với 6 điểm, hơn đúng 1 điểm so với hai đội xếp sau là Lille và CSKA Moscow.

Benfica và Bayern Munich lần lượt cũng giành vé vào vòng trong sau khi đạt mục tiêu một cách rất thuyết phục. Bayern Munich chỉ cần 1 điểm để giành vé đã có chiến thắng 3-1 trên sân nhà trước Villarreal và qua đó đứng nhất bảng A với 13 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là Napoli đến 5 điểm. Benfica cũng cần 1 điểm và có một trận đấu để đời tại sân Old Trafford, cầm hòa "Quỷ đỏ" M.U 2-2 tại bảng C.



Không thể che giấu được nỗi thất vọng, HLV Ferguson cho biết: "Dĩ nhiên là một cảm giác thất vọng. Chúng tôi đã thi đấu tốt và tạo ra hàng loạt cơ hội. Tôi không cho rằng các cầu thủ có lỗi, chỉ kém may mắn thôi. M.U xứng đáng với một kết quả tốt hơn. Dù sao, chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ vòng bảng tại Thụy Sỹ", theo AFP.

Nhận xét về bàn phản lưới nhà của Phil Jones và pha phá bóng cẩu thả của thủ môn David de Gea dẫn bàn gỡ hòa 2-2 của Benfica, HLV Ferguson nói tiếp: "Hai tình huống để thua đều xảy ra khá kỳ lạ. Bàn đầu tiên đến quá sớm khiến M.U lúng túng trong việc bắt nhịp trận đấu. Bàn thứ 2 diễn ra đúng lúc chúng tôi bắt đầu gia tăng sức ép và tạo được các cơ hội kết liễu đối thủ...".

Mặc dù có cùng 9 điểm như M.U sau 5 vòng đấu, nhưng Benfica xếp trên nhờ thành tích đối đầu tốt hơn (hòa 1-1 trên sân nhà và 2-2 trên sân khách). Cũng chính vì nguyên tắc lấy thành tích đối đầu để tính thứ hạng mà Benfica đã có vé đi tiếp ngay cả khi họ để thua Otelul Galati (toàn thua 5 trận) trên sân nhà ở vòng đấu cuối. Trong khi đó, cơn ác mộng có thể xảy ra với thầy trò Alex Ferguson nếu họ để Basel đánh bại tại Thụy Sỹ vào ngày 7.12 tới.



Tuy nhiên, dù sao M.U của Sir Alex Ferguson vẫn còn cơ hội tự định đoạt cho số phận của mình, còn đối thủ cùng thành phố Man City thì gần như "hết cửa".

Tại Napoli, hai bàn thắng chia đều trong hai hiệp của Edinson Cavani đã giúp đội chủ nhà đánh bại Man City 2-1 và qua đó giành lấy vị trí thứ 2 ở bảng A từ chính đối thủ này. Kết quả trên đã giúp Napoli có được 8 điểm, hơn Man City đúng 1 điểm.

Ở lượt cuối Napoli chỉ phải gặp Villarreal, đội bóng đã hết động lực. Một chiến thắng sẽ giúp Napoli đi tiếp. Ngược lại, Man City buộc phải thắng Bayern Munich ở lượt cuối, đồng thời cầu mong Napoli không thắng, họ mới giành quyền đi tiếp.



"Đây là Champions League, đừng bao giờ nói không bao giờ. Tôi cho rằng 70% cơ hội đi tiếp thuộc về Napoli, còn 30% còn lại thuộc về chúng tôi. Mọi thứ không còn phụ thuộc vào Man City nữa nhưng chúng tôi phải hy vọng rằng Villarreal sẽ giành kết quả khả quan trước Napoli. Chúng tôi biết Napoli sẽ chơi như thế nào, phản công ra sao nhưng mọi thứ gần như chấm dứt sau khi Man City đã để thua hai bàn ngu ngốc...", HLV Roberto Mancini phát biểu với AFP.

Ở bảng D, cuộc chiến giành vị trí thứ 2 sau Real Madrid cũng gần như đã ngã ngũ khi Ajax cầm chân Lyon 0-0 ngay tại sân Gerland. Với trận hòa này, Ajax vẫn xếp trên Lyon 3 điểm và chỉ cần giành 1 điểm trước Real Madrid ở lượt đấu cuối, đội bóng Hà Lan sẽ đi tiếp bất chấp kết quả trận Lyon- Dinamo Zagreb.



Trong trường hợp Ajax thua Real Madrid còn Lyon thắng Dinamo Zagreb, đội bóng Ajax cũng rất khó bị loại bởi họ đang có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn hẳn so với Lyon (+3 so với -4). Do Lyon và Ajax đang có hiệu số đối đầu là 0-0 (hòa 0-0 ở cả hai lượt trận) nên hiệu số bàn thắng bại sẽ được tính đến để tìm ra đội bóng giành quyền đi tiếp.

