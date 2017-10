Thất vọng bóng đá Anh

Sau Fulham, bóng đá Anh tiếp tục trải qua nỗi thất vọng ở Europa League khi lần lượt Tottenham và Birmingham bị loại ở lượt trận cuối vòng bảng rạng sáng qua.

Tại bảng A, trong tâm thế buộc phải thắng đậm chủ nhà Shamrock Rovers và cầu mong cho Rubin Kazan (Nga) thất bại ở Hy Lạp trước PAOK, có những lúc Tottenham tưởng như đã đạt được điều mình muốn. Bởi cho đến thời điểm trước hiệp 2, đội chủ sân White Hart Lane đã dẫn trước Shamrock Rovers đến 3-0, trong khi đại diện của Nga đang thua PAOK 0-1 và phải chơi trong thế thiếu người. Thế nhưng, hy vọng ấy sớm bị lung lay sau khi Nelson Valdez lập công giúp Rubin Kazan gỡ hòa 1-1 ở phút 48. Dù sau đó, Harry Kane ghi bàn ấn định tỷ số 4-0, nhưng tất cả lại trở nên vô nghĩa với Tottenham khi Rubin Kazan giữ vững tỷ số hòa 1-1. Kết quả này đã giúp đội bóng của Nga giành suất thứ 2 bảng A vào vòng knock-out do hơn Tottenham 1 điểm (11 so với 10). Ở bảng H, Birmingham (10 điểm) cũng cùng chung cảnh ngộ khi dù thắng NK Maribor 1-0, nhưng chiếc vé lại thuộc về Club Brugge (11 điểm) do đội bóng của Bỉ có trận hòa 1-1 trước Sporting Braga để đi tiếp.



Tottenham dù thắng tưng bừng nhưng vẫn bị loại - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, ở bảng “tử thần” (bảng I), Celtic làm tăng thêm nỗi buồn cho bóng đá Vương quốc Anh khi cũng bị loại do hòa 1-1 trên sân Udinese dù có được bàn thắng dẫn trước. Như vậy, Atletico Madrid (thắng Rennes 3-1) dẫn đầu bảng I, còn Udinese giành vé còn lại khi xếp thứ 2. Tại bảng G, đại diện của Hà Lan AZ Alkmaar (Hà Lan) hòa Metalist Kharkiv 1-1 để giành quyền vào vòng knock-out khiến chiến thắng 2-0 của Austria Vienna (Áo) trước Malmo chỉ còn mang tính danh dự.

Nguyên Khoa