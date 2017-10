Thất vọng Ronaldo

Với dàn cầu thủ gần như còn nguyên vẹn từ Euro 2008, Hà Lan tiếp tục cho thấy họ vẫn là đội bóng không chỉ chơi rất đẹp mà còn rất có kinh nghiệm nắm chắc thế trận khiến cho Ghana dù không phải là tay mơ vẫn bế tắc suốt từ đầu đến cuối. Cái hay nhất trong đội hình Hà Lan là những pha bật tường dàn xếp tam giác hết sức ăn ý với vai trò của cặp tiền vệ trung tâm Mark Van Bommel và Wesley Sneijder chơi quá sung sức và nổi bật. Chính điều đó giúp cho cặp tiền đạo Robin Van Persie và Dirk Kuyt luôn có bóng để áp đảo khung thành Ghana.

Trong hiệp đầu, sự phối hợp giữa Dirk Kuyt và Van Persie đã giúp chân sút Arsenal Van Persie sút bóng dội thủ môn và tiền đạo đội Liverpool Dirk Kuyt kịp lao vào đá bồi mở tỷ số. Bàn ấn định tỷ số 4-1 của Van Persie từ chấm phạt đền cũng từ pha đánh trung lộ buộc thủ môn Ghana phạm lỗi với Van Der Vaart.

Sau trận đấu, đội trưởng Giovanni Van Bronckhorst phát biểu: "Toàn đội rất hài lòng với chiến thắng này vì trừ bàn thua thì gần như chúng tôi không phạm phải sai lầm nào cả".

Trong khi đó, Bồ Đào Nha dù thắng Cameroon 3-1 nhưng không để lại dấu ấn nào trong lối chơi toàn đội, mà chỉ là sự tỏa sáng của vài cá nhân. Dù cả 3 bàn thắng này có sự dàn xếp nhưng đều diễn ra do sự sơ suất của chính hàng thủ Cameroon để Raul Moireles tự do ghi 2 bàn và Nani bấm bóng kỹ thuật ấn định tỷ số. Hơn nữa, chiến thắng của Bồ Đào Nha diễn ra khi đội hình của Cameroon chỉ có 10 người do đội trưởng Samuel Eto'o bị truất quyền thi đấu từ phút 32 từ sự nặng tay của trọng tài cho rằng anh cố ý đá vào hạ bộ của hậu vệ trái Duda. Đây cũng là trận mà HLV Queiroz xếp đội hình mạnh nhất, tận dụng kinh nghiệm của Simao, Deco, Ferreira; nhưng bên cạnh họ những cái tên mới vẫn còn rất lóng ngóng và vụng về như Danny (10), Liedson (9), Mendez (8).

Nhưng thất vọng lớn nhất vẫn dành cho Ronaldo. Anh đá suốt 90 phút và có 2 cơ hội ghi bàn mười mươi khi đối mặt với thủ môn Cameroon mà lại không tận dụng được. Trừ đường chuyền cho Nani ghi bàn thì suốt trận, Ronaldo chơi quá mờ nhạt. Cựu danh thủ Rui Costa bình luận trên kênh Direct 8: "Đôi lúc tôi rất thông cảm với Ronaldo vì anh đã trải qua một mùa bóng không thành công với Real Madrid nên tâm lý có phần ức chế, ra sân là nôn nóng ghi bàn".

Các kết quả khác: Úc - Đan Mạch 1-0; Thụy Sĩ - Costa Rica 0-1;

Quang Tuyến (từ Pháp)