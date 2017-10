Thất vọng với tuyển Pháp

Sau 4 trận thắng liên tiếp vừa qua và đã bước đầu gầy dựng lại thanh thế của một đội bóng lớn sau cú sốc tệ hại hồi World Cup, rạng sáng qua thầy trò HLV Laurent Blanc đã dội một gáo nước lạnh vào niềm tin mới nhen nhúm trở lại, khi phải chật vật lắm mới tìm được 1 điểm trước đối thủ Belarus.

Kết quả này không chỉ khiến người Pháp vẫn chưa thể trả được món nợ thua 0-1 ở lượt đi mà còn cho thấy còn rất nhiều vấn đề trong lối chơi, cách tổ chức đội hình cũng như sự thể hiện của đoàn quân lam. Ở trận này, sau khi hậu vệ mới trở lại sau ca phẫu thuật u gan Eric Abidal của Pháp đá phản lưới nhà phút 20 giúp Belarus có được bàn mở tỷ số 1-0, tiền vệ Malouda đã kịp cân bằng tỷ số 1-1 chỉ 2 phút sau đó. Nhưng đó chính là tất cả nhũng gì mà Pháp làm được vì sau đó các chân sút của họ từ Benzema, Ribery, Nasri quá vô duyên trước khung thành.

Đó là chưa kể có những thời điểm cầu môn đội Pháp chao đảo trước làn sóng phản công dữ dội của Belarus. Trận hòa này tuy không làm ngôi đầu bảng D của Pháp bị ảnh hưởng vì họ vẫn còn hơn Belarus 4 điểm, nhưng rõ ràng con đường đi thẳng tới VCK chưa thực sự bằng phẳng. HLV Blanc sau trận đấu cũng thừa nhận: “Tôi rất thất vọng, vì toàn đội đã thi đấu không tốt. Tôi sẽ còn nhiều việc phải làm để tuyển Pháp sau này mạnh hơn”. Ở trận còn lại của bảng này, Romania thắng Bosnia-Herzegovina 3-0 và vẫn còn hy vọng tranh chấp vị trí nhì bảng.



Tuyển Pháp (trái) đã có màn trình diễn nhạt nhòa trước Belarus - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, đội Đức trẻ trung của HLV Joachim Loew dù có lúc trải qua nhiều giây phút nghẹt thở trước nỗ lực của tuyển Áo chủ nhà, nhưng cuối cùng cũng giành chiến thắng 2-1 ở phút chót nhờ công tiền đạo Mario Gomez (lập cú đúp). Kết quả này cộng với trận hòa của Bỉ trước Thổ Nhĩ Kỳ 1-1 giúp Đức dẫn đầu tuyệt đối ở bảng A sau 6 lượt đấu toàn thắng, và gia tăng cách biệt trước đội xếp ngay sau là Bỉ lên 7 điểm (18 so với 11). Do vậy, ở bảng này gần như chỉ còn cuộc tranh chấp vị trí nhì bảng để dự vòng play-off. Đội Bỉ hiện xếp nhì, nhưng lại kém thế hơn so với Thổ Nhĩ Kỳ (10 điểm) vì họ đã đấu hơn đối thủ 1 trận.

Còn tuyển Ý thử nghiệm một hàng tấn công mới với bộ ba Rossi, Cassano và Pazzini, tất cả đều làm hài lòng HLV Cesare Prandelli khi lần lượt ghi bàn trong trận thắng dễ dàng Estonia 3-0. Kết quả này đưa tuyển Ý ngày càng tiến gần hơn VCK khi vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng với 16 điểm sau 6 trận. Cũng tại bảng này, Slovenia thắng Đảo Faroe 2-0 và tiếp tục đứng ở vị trí thứ 2 với 11 điểm, nhưng đã đấu trận thứ 7.

Tại bảng E, Thụy Điển thắng Moldova 4-1 để rút ngắn cách biệt xuống còn 6 điểm so với Hà Lan. Ở bảng F, Croatia thắng Georgia 2-1 và tại bảng I, Liechtenstein thắng Lithuania 2-0.

