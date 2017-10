“The Blues” giống “Les Bleus”

HLV Carlo Ancelotti: Chelsea chưa mất hy vọng vô địch Với khoảng cách còn thua 9 điểm so với M.U nhưng lợi hơn một trận chưa đá, Chelsea hiện vẫn còn cơ hội chạy đua cho chức vô địch ở 8 vòng còn lại. HLV Ancelotti cho biết: “Chelsea phải chắc thắng trong 9 trận còn lại thì mới mong có cơ hội bảo vệ ngôi vô địch. Do vậy, điều cần thiết nhất đối với chúng tôi là tập trung tinh thần thi đấu tốt từng trận một và phải giành chiến thắng”.

Ancelotti chia mừng chiến thắng với Ramires - Ảnh: Reuters Trong khi đó, nói về chân sút trị giá 50 triệu bảng Fernando Torres đến nay vẫn tịt ngòi, HLV Ancelotti cho rằng: “Cần phải kiên nhẫn, tôi nghĩ rồi bàn thắng cũng sẽ đến với Torres. Tôi cũng không nghĩ là Torres đánh mất niềm tin vào chính mình. Cơ bản là sự hòa nhập của Torres vào lối chơi của Chelsea đang càng lúc càng tốt lên, và tôi hài lòng với điều đó”. Về chuyện có tin ông về lại Ý để dẫn dắt AS Roma sau mùa giải, nhà cầm quân này cho rằng: “Nguyên tắc làm việc của tôi là luôn luôn tôn trọng thời hạn hợp đồng đã ký với CLB (còn hiệu lực đến năm 2012)”. G.Lao