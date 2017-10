Thể thao quốc tế 23.5.2012

Lượng người xem truyền hình trận chung kết Champions League năm nay giảm hẳn so với năm ngoái. Cụ thể, giảm khoảng 28% so với trận chung kết Barca thắng M.U 3-1, nhưng tăng 18% nếu so với trận chung kết Inter thắng Bayern 2-0 năm 2010 - cũng là trận chung kết đầu tiên thi đấu vào ngày thứ bảy. (Reuters)

Lượng người xem truyền hình trận chung kết Champions League năm nay giảm hẳn so với năm ngoái. Cụ thể, giảm khoảng 28% so với trận chung kết Barca thắng M.U 3-1, nhưng tăng 18% nếu so với trận chung kết Inter thắng Bayern 2-0 năm 2010 - cũng là trận chung kết đầu tiên thi đấu vào ngày thứ bảy. (Reuters) Tay vợt nam số 10 TG Mardy Fish (Mỹ) và tay vợt nữ Đức Andrea Petkovic (xếp hạng 16 TG) đã quyết định rút lui khỏi giải Pháp mở rộng 2012 do không kịp bình phục chấn thương và được thay thế bởi Frank Dancevic (Canada) và Lesia Tsurenko (Ukraine). (AFP) Chủ tịch Luis Alvaro Ribeiro của CLB Santos cho biết Juventus vừa nhảy vào cuộc đua với Real Madrid, Barca và Chelsea để tranh chữ ký của tài năng trẻ người Brazil Neymar. (Reuters)

