Thêm 2 đại diện Đông Nam Á góp mặt vòng sơ loại thứ hai World Cup 2022

Vòng sơ loại thứ nhất có 12 đội tuyển nằm ở nhóm thứ hạng châu Á từ 35 đến 46. Trong số 5 đại diện của Đông Nam Á góp mặt ở vòng loại thứ nhất, Campuchia gây ấn tượng khi ngược dòng quật ngã chủ nhà Pakistan với tỷ số 2-1 nhờ công của Sokpheng Keo và Roeung Bunheang. Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Félix Dalmás đi tiếp vào vòng sơ loại thứ hai với tổng tỷ số 2 lượt trận đi-về là 4-1 (Campuchia thắng 2-0 ở lượt đi).

AFC Campuchia (áo trắng) đã xuất sắc đoạt vé vào vòng sơ loại thứ hai World Cup 2022

Malaysia là đội vượt qua vòng sơ loại thứ nhất dễ dàng nhất trước đối thủ cùng khu vực là Timor Lester. Sau khi hủy diệt đối thủ 7-1 ở lượt đi, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe tiếp tục thắng đậm Timor Lester 5-1 ở trận lượt về với cú hattrick của tiền đạo Shahrel Fikri Fauzi để lọt vào vòng sơ loại thứ hai với tổng tỷ số 2 lượt trận là 12-2.

Trái ngược với niềm vui của Malaysia và Campuchia, hai đại diện còn lại của Đông Nam Á là Lào và Brunei đều lần lượt bị Bangladesh và Mông Cổ loại sau loạt trận lượt về. Theo đó, sau khi thua 0-1 trên sân nhà ở lượt đi, Lào đã thi đấu đầy nỗ lực trên sân Bangladesh nhưng trận hòa 0-0 không thể giúp đoàn quân của HLV V.Sundramoorthy (người vừa chia tay tuyển Singapore) đoạt vé vào vòng sơ loại thứ hai. Tương tự, dù thắng 2-1 ở trận lượt về trên sân nhà nhưng Brunei phải dừng bước trước Mông Cổ do thua 0-2 ở trận lượt đi.

AFC Dù đã rất nỗ lực nhưng Lào (áo trắng) không thể lật ngược thế trận trước Bangladesh

Ở loạt trận lượt về này, Guam cũng đã giành vé đi tiếp sau trận thắng đậm 5-0 trước Bhutan dù thua 0-1 ở trận lượt đi. Trong khi đó, trận lượt về giữa chủ nhà Sri Lanka đón tiếp Macau đã bị hoãn do phía đội khách từ chối thi đấu lo ngại sự an toàn cho toàn đội. Trước đó, phía Liên đoàn Bóng đá Macau bất ngờ tuyên bố không gửi đội tới Sri Lanka do mối lo ngại an toàn cho thành viên của đội sau những vụ khủng bố gần đây tại đất nước Nam Á. Macau đã thắng 1-0 ở trận lượt đi và hiện đang chờ quyết định xử lý từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Như vậy, ở vòng sơ loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, Đông Nam Á sẽ có Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Philippines, Myanmar, Malaysia, Campuchia. Lễ bốc thăm chia bảng vòng sơ loại thứ hai sẽ diễn ra từ ngày 16 - 17.7 tại Doha (Qatar), trong đó thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ được xếp ở nhóm hạt giống số 2.