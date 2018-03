Thêm một hooligan Nga bị bắt liên quan đến vụ đánh CĐV Anh bị liệt

Nguồn tin của AFP hôm 30.3 tiết lộ kẻ tình nghi Mikhail Ivkine đã bị bắt ngày 22.3 và hiện vẫn đang bị giam giữ với cáo buộc có liên quan đến vụ dùng thanh sắt tấn công một CĐV Anh khiến người này bị liệt trong vụ hỗn chiến tại Marseille trong thời gian diễn ra vòng chung kết EURO 2016. Đây là vụ bắt giữ thứ 2 sau vụ một công dân Nga 31 tuổi bị bắt ở Đức với cùng tội danh.

Những vụ bắt giữ trên diễn ra chỉ vài tháng trước khi vòng chung kết World Cup 2018 diễn ra tại Nga (từ ngày 14.6 - 15.7). Theo AFP, nước chủ nhà đang lo ngại nguy cơ lặp lại những trận hỗn chiến giữa các nhóm hooligan quá khích của kỳ EURO 2016. Những trận ẩu đả trên đường phố xảy ra trước trận Nga - Anh ở thành phố cảng Marseille hồi tháng 6.2016 đã khiến 35 người bị thương, trong đó có 2 CĐV Anh bị thương rất nặng. Ngay sau khi xảy ra vụ xung đột bạo lực, Pháp đã bắt giữ 3 người Nga và trục xuất hơn 20 người khác, trong khi UEFA đưa ra cảnh báo có thể loại tuyển Nga khỏi EURO 2016.

Nạn nhân bị liệt nửa người bên trái là Andrew Bache (51 tuổi) sau khi bị một thanh sắt đánh trúng vào đầu trong cuộc hỗn chiến. CĐV người Anh khác là Stewart Gray (47 tuổi) cũng bị chấn thương nghiêm trọng. Olivier Rosato, luật sư của Andrew Bache, nói với AFP: “Tôi hài lòng với việc bắt giữ này, đặc biệt là đối với nạn nhân, người hiện nay rơi vào tình trạng tàn tật nghiêm trọng”.

Trước đó, cảnh sát Đức đã bắt giữ nghi phạm thứ nhất khi người này đến sân bay Munich khi trên đường tới Bilbao (Tây Ban Nha) với ý định xem trận đấu của Spartak Moscow trong khuôn khổ Europa League. Các nghi phạm trên (được giấu danh tính) có nguy cơ đối mặt bản án tù 15 năm ở Pháp về tội cố ý giết người và gây thương tích nghiêm trọng. Trong khi đó, Cơ quan đại sứ quán Nga ở Đức đã phản đối việc bắt giữ nói trên vì cho rằng “các vụ bắt giữ có thể chính trị hóa chủ nghĩa hooligan trong bóng đá trước vòng chung kết World Cup 2018”.

AFP dẫn lời các chuyên gia chống hooligan nói rằng Cục An ninh Liên bang Nga (FSB) đã phá vỡ nhiều nhóm băng đảng bóng đá và cho vào danh sách đen những người cầm đầu các băng đảng. Các lực lượng cảnh sát, an ninh của Nga cũng hợp tác với các đồng nghiệp từ Anh và những nước khác để xác định những CĐV nào đến Nga là để xem bóng đá và không có ý định gây rối. Theo một nguồn tin từ Nga, quyết định cuối cùng về việc cho phép ai được vào xem các trận đấu ở vòng chung kết World Cup tới sẽ thuộc về quyền của các cơ quan an ninh Nga.

Nguyên Khoa