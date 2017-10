Thierry Henry úp mở khả năng thay Wenger tại Arsenal

(TNO) Chân sút huyền thoại của câu lạc bộ Arsenal Thierry Henry đã úp mở khả năng quay trở lại sân Emirates để đảm nhiệm vị trí quản lý đội bóng, đồng thời cho biết 'muốn giúp câu lạc bộ của tôi' giành cúp vô địch Champions League.

>> Arsenal từng muốn đòi tiền Thierry Henry

>> New York Red Bulls phủ nhận việc Henry trở lại Arsenal

>> Henry tái xuất ở Arsenal

>> Arsenal quá ngây thơ

>> Quật ngã Arsenal tại Emirates, M.U vào top 4



Cựu tiền đạo Thierry Henry chụp ảnh cùng người thầy cũ Arsene Wenger tại sân vận động Red Bull Arena ở Mỹ - Ảnh: AFP

Henry đang thuộc biên chế của câu lạc bộ New York Red Bulls (Mỹ), hợp đồng sẽ hết hạn vào tháng 12 khi giải đấu Nhà nghề Mỹ MLS 2014 kết thúc và trận chung kết lượt về gặp New England Revolution sắp tới có thể là màn trình diễn cuối cùng của anh ở Mỹ, hãng tin Fox Sports đưa tin hôm 28.11. Hôm 24.11, New England Revolution của tiền đạo gốc Việt Lee Nguyễn đã đá bại New York Red Bulls 2-1 trong trận lượt đi.

Fox Sports cho biết tiền đạo 37 tuổi này vẫn thường xuyên muốn được quay về Arsenal, nơi anh đã tạo nên tên tuổi của mình với 228 bàn thắng trong 8 năm thi đấu.

Thiery Henry trải lòng: “Hiện vẫn chưa có gì rõ ràng. Tôi chưa có quyết định gì cả. Chỉ chắc chắn rằng tôi sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá, trong vai trò quản lý, cố vấn, hoặc giám đốc điều hành.

Tôi ước ao được nhìn thấy Arsenal bước lên ngôi vô địch Champions League… Bây giờ tôi thật sự muốn giúp Arsenal làm điều đó vì tôi đã không giúp họ giành được chức vô địch Champions League khi còn là cầu thủ”.

Hoàng Uy

Hoàng Uy