Thoát khỏi sức ỳ?

Kỳ nghỉ Giáng sinh là kẻ thù của Aletico Madrid. Vấn đề của đội bóng thành Madrid là họ có nhiều ngoại binh Nam Mỹ đóng vai trò trụ cột. Khi nghỉ Giáng sinh, các cầu thủ này thường về quê hương ăn chơi quá đà nên bị sức ỳ khá lớn khi quay trở lại thi đấu trong năm mới. Trong 2 mùa bóng qua, Atletico luôn bị sa lầy trong tháng 1. Mùa trước, Atletico chỉ kiếm được 2 điểm/4 trận tại Liga và đó là điểm khởi đầu cho việc Javier Aguirre bị sa thải. Mùa 2007-2008, họ cũng nhận hai trận thua trong 4 trận tháng 1.

Mùa giải này, lịch Liga được đôn lên để đội tuyển quốc gia sớm tập trung dự World Cup. Lịch đá tháng 1 của Atletico khá dày khi họ phải đá 5 vòng tại Liga và thêm 2 hoặc 4 trận tại Cúp nhà vua. Lịch nặng hơn nhưng lực lượng Atletico không được tăng cường. Sau Sinama Pongolle chuyển sang Sporting Lisbon, Atletico vẫn chưa mua ai thay thế. Nỗi lo về sức ỳ của các cầu thủ vẫn ám ảnh trong tâm trí ban huấn luyện Atletico. Ba cầu thủ quan trọng nhất trên hàng công của họ là Maxi, Aguero và Forlan vừa trở lại CLB sau kỳ nghỉ ở Nam Mỹ. Riêng Aguero - người có phong độ tốt nhất Atletico cuối năm 2009 phải tập nhẹ vì chấn thương.

Nhưng dù thế nào Atletico cũng không được phép để sức ỳ làm sa lầy như thời điểm đầu các năm trước. Bởi vào lúc này, Atletico cũng đang ở gần đáy rồi, thua thêm đồng nghĩa với việc họ sẽ tiến đến sát bờ vực xuống hạng. Với 14 điểm sau 15 vòng, họ chỉ hơn khu vực nguy hiểm 1 điểm và kém đội xếp thứ 4 Valencia 15 điểm.

Sevilla cũng có vấn đề khó khăn. Sau khi tuyên bố muốn chen vào cuộc đua với Real và Barca, Sevilla thi đấu loạn nhịp và chỉ thắng 1 trong 4 vòng cuối năm. Trận này, Sevilla âu lo nhất là vị trí thủ môn do Palop chấn thương đầu gối và có thể vắng mặt. Thủ môn dự bị Varas cũng phải nghỉ thi đấu 2 tuần còn các thủ môn của Seville B không lên được đội 1 vì nhiều lý do nên HLV Manolo Jimenez phải gọi hai thủ môn từ Seville C lên là Dani Jimenez và Antonio David.

Trên hàng tấn công, Kanoute phải về dự CAN 2010 cùng tuyển Mali, tiền đạo Fabiano đang dưỡng thương và dự kiến sẽ phải nghỉ hết tháng 1. Lúc này, gánh nặng hàng công dồn trên vai Negredo, người mới ghi 4 bàn trong 934 phút chơi tại Liga mùa này. Dự đoán: Atletico thắng 2-1.

Anh Tú