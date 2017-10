Thú đam mê của dân thể thao - Kỳ 6: Tình yêu bồ câu của tay đấm thép

Đằng sau những cuộc thượng đài khốc liệt, hàng tá bê bối động trời của nhà vô địch quyền anh hạng nặng thế giới Mike Tyson là một tình yêu bất diệt đối với những chú chim bồ câu.



Mike Tyson có một niềm đam mê bất diệt với chim bồ cầu - Ảnh: AFP, Reuters

Võ sĩ Mike Tyson được xem là vận động viên có một sự nghiệp và cuộc đời chìm nổi nhất. Theo đó, xen kẽ những đai vô địch hạng nặng thế giới với hàng trăm triệu USD tiền thưởng, nhà lầu, xe hơi,... là lối ăn chơi trác táng, nghiện ngập ma túy, vào tù ra tội,... Thế nhưng lẩn khuất phía sau, “tay đấm thép” luôn giành một tình yêu đặc biệt đến mức thái quá cho những chú chim bồ câu. Tyson đam mê chim bồ câu đến mức khiến không ít người nghĩ tay đấm này chỉ dùng đam mê này để thỏa mãn cách sống lập dị của mình. Tyson từng xây hẳn một căn nhà bên cạnh nhà mình tại bang Nevada để nuôi và thuần dưỡng những con chim bồ câu để làm bầu bạn và mới đây còn được cho là đang huấn luyện chim bồ câu đua. Nhưng vì sao tay đấm từng được gán cho cái danh “người đàn ông tệ hại nhất thế giới” lại yêu chim bồ câu đến như vậy lại là một câu chuyện hết sức cảm động mà mới đây kênh truyền hình Animal Planet đã thực hiện một loạt phim tài liệu 6 phần.

Chuyện kể trong loạt phim nói về thời thơ ấu vốn không được trọn vẹn của Tyson ở khu phố Brooklyn, New York (Mỹ). Sau khi bị cha bỏ rơi khi mới lên 10 tuổi và cũng không có được cuộc sống êm ấm với mẹ, chị gái và anh trai, Tyson đã giành tình yêu cho những chú chim bồ câu. Trong suốt sự nghiệp lẫn những sóng gió bê bối, Tyson luôn tìm sự an ủi với những người bạn bồ câu. Năm 2002, sau khi thua Lennox Lewis, Tyson lập tức ra sân bay để về nhà ở New York bằng một máy bay phản lực tư nhân. Tay đấm này đã dành 2 ngày liên tục nhốt mình trong chuồng và nói chuyện với chim bồ câu từ sáng sớm đến hoàng hôn nhằm “tiêu hóa” thất bại. “Trái tim tôi bị tan vỡ. Những mỗi lần như vậy, kể cả lúc vinh quang hay đen tối, tôi luôn đi vào chuồng chim bồ câu”, cựu tay đấm 47 tuổi nhớ lại.

Sau này, sở dĩ Tyson luôn giành thời gian huấn luyện chim bồ câu đua dẫn đường bởi tay đấm này cho rằng đã nhìn thấy sự tương đồng giữa chim bồ câu đua và quyền anh, đó là sự trung thành, kiên trì và kỷ luật. Dù vậy nhiều người vẫn cảm thấy rất lạ khi cựu vô địch quyền anh thế giới luôn nhốt những chú chim bồ câu trong chuồng. Điều này sau đó được Tyson tiết lộ rằng, khi còn trẻ anh sợ để chim bồ câu ra khỏi chuồng bởi mỗi khi bay đi nó sẽ không trở lại. Đó dường như là một nỗi ám ảnh của Tyson trong cuộc sống lẫn sự nghiệp khi anh bị cha bỏ rơi và huấn luyện viên đầu tiên cũng là người cha thứ 2 Cus D’Amato qua đời khi anh mới 19 tuổi. Đến hôm nay, sự dày dặn của tuổi tác và hướng đến một cuộc sống lành mạnh, Tyson được đánh giá là một tay nuôi chim bồ câu đua có “số má” bất chấp những chỉ trích từ Tổ chức Bảo vệ quyền lợi động vật hoang dã (PETA). Nhưng với Tyson, thú đam mê chim bồ câu giúp anh luôn tìm thấy sự yên bình trong cuộc sống và sẽ mãi theo anh đến cuối đời: “Tôi luôn muốn có chúng (chim bồ câu). Nhưng để sở hữu chúng, bạn phải để chúng bay đi. Đó là khi tôi nhận được lòng biết ơn và luôn có niềm tin chúng sẽ trở lại vì chúng yêu tôi”.

Nguyên Khoa

