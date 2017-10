Thử nghiệm không Torres

Tuyển Tây Ban Nha (TBN) đã tập trung được một tuần và họ vừa di chuyển sang Áo vào hôm qua. Đêm nay, Tây Ban Nha sẽ có trận đấu giao hữu tại Innsbruck (Áo) với Ả Rập Saudi, đội từng bị “Bò tót” hạ 1-0 bằng đội hình hai tại World Cup 2006. Sau đó, TBN sẽ đá giao hữu với Hàn Quốc và Ba Lan trước khi bước vào World Cup.

Cách chọn đối thủ đá giao hữu cũng phần nào cho thấy sự tự tin của TBN trước giải đấu. Các nhà vô địch châu Âu không thèm chọn đá với những đội tại Trung Mỹ hay Nam Mỹ dù tại vòng bảng, họ phải gặp Honduras hay Chile. Có thể thấy, đội bóng của HLV Del Bosque chỉ tập trung lo hoàn thiện lối chơi của họ chứ không cần phải làm quen với lối chơi của đối thủ.

Trước trận gặp Ả Rập Saudi, một tin vui cho TBN là tiền đạo Fernando Torres đã lần đầu tiên tập luyện bình thường trở lại kể từ chấn thương ngày 18.4. Chân sút của Liverpool đã tập cùng đồng đội 45 phút mà không gặp vấn đề nào. Hồi đầu tuần, Torres từng khẳng định anh sẽ bình phục 100% khi khai mạc World Cup và còn có thể chơi một vài phút các trận giao hữu. Tuy vậy, vẫn còn quá sớm để Torres ra sân trận này.

Tờ AS tin rằng Torres sẽ chỉ ra sân sớm nhất là trận gặp Hàn Quốc vào thứ Năm tuần sau. Khả năng tiền vệ Cesc Fabregas ra sân vẫn bỏ ngỏ vì anh bị chấn thương vai do va chạm với thủ môn Reina và hậu vệ Arbeloa khi tập luyện. Hơn nữa tâm lý của Fabregas lúc này vẫn chưa ổn định do anh còn phân tâm chuyện đi hay ở lại Arsenal. Hậu vệ Sergio Ramos cũng nghỉ tập hôm thứ Tư do đau cơ nhưng các bác sĩ cho rằng, Ramos sẽ bình phục hoàn toàn để ra sân trận gặp Ả Rập Saudi.

Bình luận viên Phil Minshull của BBC cho rằng có hai mục tiêu mà HLV Del Bosque hướng tới trong trận giao hữu tại Áo đêm nay: thử nghiệm chiến thuật dự phòng và thử nghiệm các gương mặt mới. Vị HLV cũ của Real Madrid là người thích chiến thuật 4-1-2-3 với công thức Casillas - Sergio Ramos, Puyol, Pique, Capdevilla - Busquets, Xavi, Alonso (hoặc Fabregas) - Villa, Torres, Iniesta (hoặc Silva). Nhưng nếu không có Torres, ông Bosque có thể sẽ điều chỉnh chiến thuật 4-1-4-1 và khi đó Villa sẽ đá trung phong duy nhất còn Iniesta sẽ được kéo xuống đá hàng tiền vệ.

Về phía Ả Rập Saudi, đây là trận giao hữu thứ 3 của họ tại châu Âu. Hai trận trước, Ả Rập Saudi chơi rất tốt khi họ đánh bại CHDC Congo 2-0 và hòa Nigeria 0-0. Nhưng trước một TBN là đội có truyền thống chơi xuất sắc khi đá giao hữu, Ả Rập Saudi khó tránh thất bại. Goal dự đoán: Tây Ban Nha thắng 2-0.

Nhật Minh