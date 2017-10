Thử thách cho tân binh

Rạng sáng mai, Tottenham sẽ trở lại sân San Siro để thi đấu trận lượt đi vòng 1/8 Champions League sau khi đã thua Inter Milan (3-4) trong một cuộc chiến bi hùng ở vòng bảng tại chính nơi đây. Thế nhưng lần này, đối thủ của họ không phải ĐKVĐ Serie A và Champions League mà là AC Milan, đội bóng đang dẫn đầu giải vô địch quốc gia Ý.

Tuy đối thủ khác nhau nhưng khó khăn thì vẫn thế. Thậm chí, mọi chuyện sẽ còn bất lợi hơn khi ông Redknapp không có được sự phục vụ của một số cầu thủ trụ cột như Bale - tác giả của cú hat-trick trong trận đấu kể trên; Van der Vaart, Modric (đều chấn thương) và Jenas (treo giò). Dĩ nhiên, quân số của Tottenham khá phong phú với những người thế vai danh tiếng như Palacios, Pienaar và Kranjcar, nhưng có lẽ điều đó chỉ có thể giúp họ duy trì sức mạnh ở Premier League hơn là Champions League, nơi các trận đấu luôn khốc liệt trước các đối thủ hùng mạnh.

Tỷ lệ cược AC Milan - Tottenham (VTV3 phát trực tiếp 2 giờ 45 ngày 16.2): AC Milan chấp nửa một.

Valencia - Schalke 04: Valencia chấp nửa một.

(Theo: AsianBookie)

Do đó, nhiều khả năng Tottenham sẽ chơi rất thận trọng trong trận đấu này, sao cho mọi chuyện chỉ được giải quyết một cách rốt ráo ở trận lượt về tại White Hart Lane. Nghĩa là họ sẽ làm tất cả để tìm kiếm một kết quả hòa hoặc trong trường hợp xấu nhất thì cũng chỉ chịu thua với cách biệt tối thiểu. Ở đây không bàn đến khả năng giành chiến thắng của Tottenham vì đó gần như là nhiệm vụ bất khả thi đối với họ. Vì sao? Trước hết là do AC Milan đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này qua việc đè bẹp Parma 4-0 ở Serie A hồi cuối tuần qua. Thứ hai, ông Allegri đang sở hữu những chân sút có khả năng thay đổi cục diện trận đấu như Ibrahimovic, Pato và Robinho. Và cuối cùng, AC Milan thường tỏ ra rất mạnh khi được chơi trên sân nhà. Nhờ đó, ông Allegri không cảm thấy quá đau đầu trước sự vắng mặt của Cassano, Van Bommel, Emanuelson (do đã khoác áo đội bóng khác ở Champions League mùa này), Pirlo và Ambrosini (đều chấn thương).

Mặt khác, AC Milan có thể tận dụng kho kinh nghiệm đồ sộ của họ ở giải đấu này (7 lần đăng quang) để “bắt nạt” Tottenham, đội bóng chỉ mới chân ướt chân ráo cập bến Champions League trong mùa này. Ở các vòng đấu theo thể thức loại trực tiếp tại Champions League, kinh nghiệm và bản lĩnh là hai yếu tố có khả năng quyết định sự thành - bại. Có thể các cầu thủ Tottenham có thừa bản lĩnh nhưng kinh nghiệm thì không thể tích lũy được trong một sớm một chiều. Do vậy, nếu như AC Milan không thể giành được chiến thắng trước Tottenham thì họ chỉ có thể tự trách mình chứ không nên đổ lỗi cho số phận.

Trần Tôn