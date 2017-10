'Thương hiệu' Ronaldo có giá hơn Messi, Real Madrid hơn M.U, Barca

(TNO) Theo Forbes, Cristiano Ronaldo là cầu thủ bóng đá duy nhất có thương hiệu trong trong top 10 thương hiệu VĐV hàng đầu thế giới trong khi Lionel Messi không có. Trong khi đó, thương hiệu của Real Madrid được định giá cao hơn M.U và Barcelona.

Theo đánh giá mới nhất của Forbes, thương hiệu của Ronaldo đứng thứ 8 trong top 10 thương hiệu VĐV có giá trị cao nhất thế giới. Theo đó, thương hiệu của Ronaldo được định giá 16 triệu USD trong năm 2015.

Đứng đầu trong top 10 thương hiệu VĐV có giá trị cao nhất là tay golf Tiger Woods. Dù không giành được chức vô địch ở giải đấu lớn nào từ năm 2008 nhưng thương hiệu của golf thủ người Mỹ vẫn được định giá 30 triệu USD.

Đứng thứ 2 trong danh sách này là một tay golf khác: Phil Mickelson, người có thương hiệu trị giá 28 triệu USD. Roger Federer (quần vợt) và LeBron James (bóng rổ) cùng được định giá 27 triệu USD. Tiếp theo là Mahendra Singh Dhoni (Cricket, 21 triệu USD), Usain Bolt (điền kinh, 18 triệu USD), Kevin Durant (bóng rổ, 18 triệu USD), Rory McIlroy (golf, 12 triệu USD) và Floyd Mayweather Jr (quyền anh, 11,5 triệu USD).

Điều đáng nói là trong danh sách của Forbes đưa ra, Ronaldo là cầu thủ bóng đá duy nhất góp mặt. Ngay cả kình địch của CR7 là siêu sao Lionel Messi cũng không có tên.

Bên cạnh việc định giá các thương hiệu cá nhân, Forbes cũng đưa ra bảng xếp hạng 10 thương hiệu CLB thể thao có giá trị cao nhất. Top 4 gồm các CLB của Mỹ: New York Yankees, the Los Angeles Lakers, the Dallas Cowboys và New England Patriots.

Tuy nhiên, các CLB bóng đá cũng góp đến 3 đại diện trong top 10. Đó là Real Madrid (464 triệu USD), M,U (445 triệu USD) và Barcelona (435 triệu USD).

