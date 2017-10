Tiếc cho Venezuela

Sau chiến thắng 2-1 trước Chile ở vòng tứ kết, HLV Farias của Venezuela từng nói: “Chúng tôi chơi bóng khi nào cần chơi, nhẫn nhục khi cần nhẫn nhục. Và chúng tôi đã gặp may ngay khi cần may mắn”. Câu đầu vẫn đúng khi áp vào trận bán kết giữa Venezuela và Paraguay diễn ra sáng qua, nhưng câu sau thì không còn đúng nữa khi thần may mắn đã không còn đứng về phía thầy trò Farias.



Lẽ ra niềm vui của Paraguay phải thuộc về Venezuela - Ảnh: AFP

Ẩu đả Một số cầu thủ dự bị và trợ lý HLV đội Venezuela do bực tức vì đội nhà thua đau cũng như phản ứng trước lối đá rắn của đối phương, đã gây sự với phía Paraguay. Kết cục là một cuộc hỗn chiến dữ dội xảy ra bên ngoài đường biên giữa các thành viên của cả hai đội. Các nhân viên an ninh phải rất vất vả mới ngăn không cho vụ ẩu đả trở nên tệ hại hơn. (G.Lao)

Đúng là Venezuela đã nhẫn nhục trong gần suốt hiệp 1 khi đối thủ của họ chơi cơ động hơn và cũng tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, kể từ phút 42, khi Moreno đánh đầu dội xà và cú sút ngay sau đó của Rondon không thắng được thủ môn Villar, thì Venezuela mới vùng lên. Các cầu thủ Venezuela đã chứng tỏ rằng họ không hề thua kém, nếu không muốn nói là nhỉnh hơn trong một số thời điểm nhất định.

Cả hai đội đều chơi bóng khá tích cực chứ không chỉ biết phòng thủ như những trận trước đó. Tuy nhiên, cách tấn công của họ vẫn dựa trên sự vững vàng của hàng phòng ngự chứ không theo phương châm tấn công là cách phòng ngự tốt nhất. Chính vì vậy, họ đã đưa nhau vào thế trận khá thận trọng trong hiệp 2, trước khi Venezuela thật sự chơi bóng và bùng nổ trong hai hiệp phụ.

Thế nhưng, đó lại chính là lúc thần may mắn quay lưng với Venezuela. Đầu tiên là cú dứt điểm đưa bóng dội cột của Miku (93’) và cú đá phạt của Arango (95’) cũng rơi vào tình huống tương tự. Sau đó, dù liên tục tấn công nhưng Venezuela cũng không thể biến lợi thế hơn người (Santana của Paraguay bị truất quyền thi đấu ở phút 102) thành kết quả cụ thể trên sân cỏ. Thậm chí, khi cả HLV Martino của Paraguay và trợ lý của ông lần lượt bị mời lên khán đài thì Venezuela cũng chẳng tận dụng được lợi thế về mặt tâm lý đó, khiến hai đội phải đưa nhau vào loạt thi đá 11m.

Để rơi vào tình cảnh này, tất cả những lợi thế mà Venezuela có được trước đó đều bị xóa sạch. Do đó, họ đành thúc thủ ở loạt “đấu súng” khi cú sút của Lucena bị thủ môn Villar ôm gọn. Tiếc cho Venezuela khi một suất vào chơi trận chung kết đã ở rất gần tầm tay nhưng họ lại phải dâng cho Paraguay, đội bóng lọt vào trận chung kết mà không thắng được một trận nào. Copa America 2011 vẫn chưa hết kỳ lạ!

Trần Tôn