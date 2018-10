Tiếp tục bất bại, Liverpool lên ngôi đầu Ngoại hạng Anh

Các bàn thắng của Liverpool do công Salah ghi phút thứ 10, Mane ghi 2 bàn các phút 66 và 87, cùng bàn còn lại của Shaqiri ghi phút 84. Còn bàn an ủi của Cardiff do Paterson ghi phút 77.

Trong đó bàn thắng của Shaqiri (vào thay Lallana phút 61) nâng tỷ số lên 3-1 mang tính bước ngoặt, vì trước đó dù Liverpool áp đảo thế trận nhưng sau hiệp 1 chỉ dẫn 1-0 (Salah ghi) rồi sau đó Mane nâng tỷ số lên 2-0, thì bất ngờ Cardiff trong tình thế chịu trận đã gỡ lại 1 bàn.

Bàn gỡ này giúp Cardiff lên tinh thần dữ dội và càng nỗ lực tìm mọi cơ hội để kiếm thêm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, HLV Jurgen Klopp đã thay người kịp thời và chính Shaqiri đã dập tắt hy vọng của Cardiff để tiếp đó Mane kết liễu luôn trận đấu giúp Liverpool có thêm chiến thắng “4 sao” ngay sau trận thắng trước Red Star Belgrade 4-0 tại Champions League hôm giữa tuần.

Ở trận gặp Cardiff, HLV Klopp thay 3 vị trí trong đội hình xuất phát của Liverpool so với trận thắng Red Star Belgrade. Trong đó, trung vệ Lovren và hậu vệ Moreno lần đầu được đá chính kể từ tháng 9, thay cho Gomez và Robertson. Còn tiền vệ Shaqiri dù chơi ấn tượng gần đây nhưng đã được cho ngồi dự bị nghỉ ngơi để Lallana thay thế.

tin liên quan HLV Jurgen Klopp: 'Mohamed Salah đã làm câm lặng sự chỉ trích' Nhà cầm quân người Đức của CLB Liverpool, ông Jurgen Klopp luôn có niềm tin lớn với chân sút người Ai Cập, Mohamed Salah bất chấp phong độ rất phập phù của ngôi sao này từ sau World Cup 2018.

Dù có xáo trộn đôi chút, nhưng trước Cardiff dưới cơ xa, Liverpool chẳng mấy khó khăn để chiếm lĩnh thế trận và ngay chỉ trong 20 phút đầu trận đội bóng chủ sân Anfield đã nắm đến 85% thời gian cầm bóng, tạo hơn chục cơ hội ghi bàn và sớm dẫn trước 1-0 ngay phút thứ 10 do công trung phong Salah ghi.

Đây cũng là bàn thứ 4 liên tiếp của Salah ghi trong 3 trận gần đây nhất cho Liverpool tính từ cuối tuần trước tới cuối tuần này.

Tuy áp đảo thế trận, nhưng Liverpool không thể gia tăng cách biệt ít nhất là trong hiệp 1 khi Cardiff chấp nhận tử thủ cùng thủ môn Neil Etheridge, người Philippines chơi tuyệt hay giải cứu hết.

Mặc dù vậy, sang hiệp 2 Liverpool đẩy nhanh hơn tốc độ trận đấu cùng những thay người chính xác của HLV Klopp đã hoàn toàn “bóp nghẹt” mọi nỗ lực của Cardiff để giành trận thắng xứng đáng.

Kết quả vòng 10 giải Ngoại hạng Anh: Brighton & Hove 1 - 0 Wolverhampton Fulham 0 - 3 Bournemouth Liverpool 4 - 1 Cardiff City Southampton 0 - 0 Newcastle United Watford 3 - 0 Huddersfield Town

Giang Lao