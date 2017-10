Tiết lộ: Quả bóng vàng 2017 đã có chủ nhân

Trong danh sách 30 cầu thủ được đề cử do tạp chí France Football công bố lần lượt vào rạng sáng ngày 10.10, chỉ thiếu vắng mỗi ngôi sao Gareth Bale (tuyển Xứ Wales và CLB Real Madrid) vì lý do mùa bóng vừa qua cầu thủ này chỉ ghi có 5 bàn và vắng mặt nhiều do chấn thương.

Giải Ngoại hạng Anh có 7 cầu thủ nằm trong danh sách đề cử là Coutinho và Sadio Mane (đều của CLB Liverpool), De Bruyne (Man City), De Gea (M.U), Hazard và Kante (Chelsea) và trung phong Harry Kane (Tottenham). Phần còn lại, giải La Liga (Tây Ban Nha) chiếm đa số có đến 12 cầu thủ (tính luôn Neymar mùa này mới chuyển sang PSG).

Trong khi đó, CLB Real Madrid có nhiều cầu thủ nhất trong danh sách vì lẽ mùa vừa qua đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha này vô địch Champions League và La Liga, khi có đến 7 cầu thủ gồm Benzema, Isco, Toni Kroos, Marcelo, Modric, Sergio Ramos và siêu sao Cristiano Ronaldo. Kình địch của Real là CLB Barcelona, nếu tính luôn Neymar thì có thêm siêu sao Lionel Messi và Luis Suarez.

Ở các giải đấu khác như Serie A (Ý) có các cầu thủ đáng chú ý góp mặt là Bonucci, Buffon, Dybala… hay Bundesliga (Đức) là Aubameyang và Lewandowski. Còn Ligue 1 (Pháp) là sao trẻ Kylian Mbappe.

Tuy nhiên, qua cuộc thăm dò nhanh của tờ Marca, dễ đoán 3 cầu thủ trong danh sách 30 cầu thủ được đề cử hiện nay lọt vào danh sách rút gọn cuối cùng trước khi công bố người thắng giải vào ngày 6.12 tới sẽ là Cristiano Ronaldo, Messi và Neymar.

Trong đó, có đến 62% độc giả của tờ Marca tin chắc Cristiano Ronaldo sẽ đoạt Quả bóng vàng 2017 để cân bằng kỷ lục 5 lần đoạt Quả bóng vàng của Messi.

tin liên quan Cristiano Ronaldo bán Quả bóng vàng làm từ thiện Siêu sao Cristiano Ronaldo của CLB Real Madrid vừa có nghĩa cử rất đẹp, đó là bán đấu giá 1 phiên bản Quả bóng vàng mà anh đoạt hồi năm 2013 để gây quỹ từ thiện cho tổ chức Make-A-Wish.

Cuộc bầu chọn Quả bóng vàng của tạp chí France Football khác với giải “The Best” do FIFA tổ chức, vì 2 cơ quan này đã tách ra lại cuộc bầu chọn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trong năm sau khi kết thúc sự hợp tác hợp nhất danh hiệu kể từ năm 2010 đến 2015. Cũng khác với FIFA, France Football không tổ chức gala trao giải mà công bố người thắng xuất hiện trên trang bìa tạp chí số ra tháng 12 tới đây.

30 cầu thủ vào đề cử Quả bóng vàng France Football: Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund, tuyển Gabon), Karim Benzema (Real Madrid, Pháp), Leonardo Bonucci (AC Milan, Ý), Gianluigi Buffon (Juventus, Ý), Edinson Cavani (PSG, Uruguay), Philippe Coutinho (Liverpool, Brazil), Kevin de Bruyne (Man.City, Bỉ), David de Gea (M.U, TBN), Paulo Dybala (Juventus, Argentina), Edin Dzeko (Roma, Bosnia-Herzegovina), Radamel Falcao (Monaco, Colombia), Antoine Griezmann (Atletico Madrid, Pháp), Eden Hazard (Chelsea, Bỉ), Mats Hummels (Bayern Munich, Đức), Isco (Real Madrid, TBN), Harry Kane (Tottenham, Anh), N'Golo Kante (Chelsea, Pháp), Toni Kroos (Real Madrid, Đức), Robert Lewandowski (Bayern Munich, Ba Lan), Sadio Mane (Liverpool, Senegal), Marcelo (Real Madrid, Brazil), Kylian Mbappe (PSG, Pháp), Dries Mertens (Napoli, Bỉ), Lionel Messi (Barcelona, Argentina), Luka Modric (Real Madrid, Croatia), Neymar (PSG, Brazil), Jan Oblak (Atletico Madrid, Slovenia), Sergio Ramos (Real Madrid, TBN), Cristiano Ronaldo (Real Madrid, BĐN), Luis Suarez (Barcelona, Uruguay).



Giang Lao