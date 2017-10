Tin bóng đá quốc tế chiều 5.11

Tiền đạo Park Chu-Young đã bị loại khỏi đội hình U23 Hàn Quốc do đội bóng ở Pháp - AS Monaco từ chối cho phép anh thi đấu cho đội tuyển ở Asiad, theo AFP. Quy định của FIFA không buộc các CLB phải trả cầu thủ cho đội tuyển để tham dự Asiad do đại hội này không nằm trong hệ thống thi đấu thường niên của FIFA.

Chủ tịch LĐBĐ Argentina Julio Grondona đã bác bỏ trách nhiệm khi điều trần trước nghị viện nước này về việc một nhóm hooligan đã đi chung chuyến bay với đội tuyển quốc gia đến Nam Phi ở World Cup 2010. Theo tờ Buenos Aires Herald, ông Grondona khẳng định chẳng có mối liên hệ nào giữa đội tuyển quốc gia với nhóm hooligan kể trên và đó chỉ là một chuyến bay thương mại bình thường vốn mở cửa với tất cả mọi người.

HLV Marcelo Bielsa sẽ từ chức HLV trưởng đội tuyển Chi Lê sau khi ông Harold Mayne-Nicholls, người đứng đầu LĐBĐ nước này, thất bại khi tái ứng cử chức chủ tịch. Đối thủ của Mayne-Nicholls, Jorge Segovia đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử diễn ra vào hôm qua, 4.11. Theo Reuters, trước khi có kết quả bầu cử, Bielsa xác nhận ông sẽ ra đi nếu Mayne-Nicholls thất bại.

Gíam đốc điều hành chiến dịch đăng cai World Cup 2018 của Anh - Andy Anson không thể thuyết phục thành công tổng giám đốc của BBC Mark Thompson hoãn lại việc phát chương trình tài liệu Panorama vốn được thực hiện với mục tiêu công kích FIFA. Chương trình này sẽ được phát sóng 3 ngày trước khi FIFA bỏ phiếu bầu chọn nước chủ nhà World Cup 2018 và 2022. Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên của Ủy ban đăng cai Anh cho biết cùng với cuộc điều tra của tờ Sunday Times mới đây, chương trình Panorama sẽ hủy hoại đáng kể cơ hội của Anh vì nó gây ức chế cho các Ủy viên điều hành FIFA.

HLV Roberto Mancini thề rằng sẽ không từ chức bất chấp việc Manchester City vừa có thất bại thứ ba liên tiếp trước Lech Poznan ở Europa League vào rạng sáng nay 5.11. Theo AFP, Mancini tuyên bố ông nhất quyết sẽ ở lại Eastlands cho đến khi nào bị sa thải.

