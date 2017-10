Tiqui-taca bị bắt bài

Phải đến lượt đá thứ bảy của cuộc “đấu súng” may rủi, Tây Ban Nha mới vượt qua được đội tuyển Ý để lọt vào trận chung kết.

Rạng sáng qua, Tây Ban Nha (TBN) đã phải trải qua một thử thách rất nặng nề ở trận bán kết Confederations Cup 2013 khi họ bị đội tuyển Ý bắt bài, khiến “Cuồng phong đỏ” chỉ còn là những cơn gió, tất nhiên đôi khi cũng khá mạnh, tại Fortaleza.

Định mệnh vẫn níu chân TBN, khiến họ lại không thể ghi được bàn thắng ở trận bán kết Confederations Cup như cách đây 4 năm, nhưng lần này thủ môn Casillas đã giúp họ giữ sạch mành lưới để được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu. Nhờ vậy, TBN mới sống sót đến loạt đá 11 m để rồi lọt vào trận chung kết nhờ cú sút không thành công của Bonucci (Ý) ở lượt đá thứ 7.

Dĩ nhiên, mọi thông số của trận đấu vẫn nghiêng về TBN (54% thời gian kiểm soát bóng, 19 cú dứt điểm) nhưng không có sự chênh lệch quá lớn. Thậm chí tỷ lệ đạt độ chính xác trong những đường chuyền của họ (91%) chỉ nhỉnh hơn Ý (88%) một chút. Điều đó giải thích vì sao những đợt phản công bóng dài của Ý thường tỏ ra rất nguy hiểm, đặc biệt là khi Maggio khai thác rất tốt khoảng trống phía sau của Alba để băng lên đón bóng, tạo ra không ít cơ hội ghi bàn.

Trong khi đó, hàng thủ trong sơ đồ 3-4-2-1 của Ý vận hành rất tốt nhờ thường xuyên có đến 8 hoặc 9 cầu thủ tham gia phòng ngự, khiến tiqui-taca không có đất để phô diễn. Do đó, TBN không tạo ra được nhiều cơ hội thật sự nguy hiểm trong suốt 120 phút dù thời gian càng trôi đi thì họ lại càng chơi tốt hơn, kể cả khi ông Del Bosque quay trở lại với sơ đồ không “số 9” từng giúp họ thành công tại Euro 2012. Có thể là do TBN không có cầu thủ nào đóng vai trò “số 9” ảo tốt như Fabregas, tiền vệ vắng mặt trong trận đấu này vì chấn thương. Cũng có thể là do Ý đã rút ra được bài học xương máu từ Euro 2012.

Thật ra, ông Del Bosque buộc phải tung Martinez vào sân thay cho Torres ở phút 94 vì một mình Busquets không thể quán xuyến nổi nhiệm vụ đánh chặn trước những đợt phản công sắc sảo của Ý, nhất là khi TBN vừa thoát chết từ cú sút dội trụ thành của Giaccherini. Đơn giản vì chẳng ai muốn bị thủng lưới trong hiệp phụ do không có nhiều thời gian để lật lại thế cờ. Chính vì vậy, hai đội đã phải dắt tay nhau vào cuộc “đấu súng” may rủi, nơi cả 2 thủ môn Buffon và Casillas đều không một lần thành công cho đến khi Bonucci sút… lên trời.

Dù rất vất vả nhưng TBN vẫn hoàn thành nhiệm vụ và bây giờ, trước mặt họ là trận chung kết trong mơ với Brazil.

Biểu tình đe dọa trận chung kết Các nhà chức trách Brazil hôm qua cho biết các cuộc biểu tình đang đe dọa trận chung kết Confederations Cup 2013 khi xác nhận CĐV 21 tuổi tên Douglas Henrique Oliveira đã tử vong trong vụ hàng chục ngàn người đổ xuống đường, đụng độ với cảnh sát trước trận bán kết Brazil thắng Uruaguay.

Các cuộc biểu tình đe dọa tình trạng an ninh - Ảnh: AFP Ngoài cái chết của Oliveira, còn có 20 người bị thương và 30 người khác bị bắt giữ do cố tiến gần đến sân vận động Mineirao, nơi diễn ra trận Brazil - Uruguay, trong khi một số cửa hàng, nhà cửa và ô tô ở Belo Horizonte bị ném đá hoặc bị đốt cháy. T.NG

Trần Tôn

>> Bà mẹ 4 con được phong hoa hậu Confederations Cup

>> Confederations Cup 2013 : Chờ “Cuồng phong đỏ”

>> Hạ Uruguay, Brazil vào chung kết Confederations Cup 2013

>> Fanny Neguesha chia tay Confederations Cup

>> Confederations Cup 2013: Trời sẽ không xanh