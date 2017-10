Togo chính thức rút khỏi CAN 2010

Người phát ngôn của Chính phủ Togo - ông Pascal Bodjona khẳng định với hãng tin AFP: “Chính phủ chúng tôi vẫn giữ nguyên lập trường là đưa các tuyển thủ trở về nhà càng sớm càng tốt”. Cùng diễn biến, Thủ tướng Togo Gilbert Fossoun Houngbo cũng công bố quyết định tổ chức lễ quốc tang 3 ngày để tưởng niệm những người đã thiệt mạng trong vụ tấn công vừa rồi và chính thức tuyên bố rút đội tuyển về. Thủ tướng Togo còn cho biết nếu ai hiện diện tại CAN thì đó không phải là đại diện cho Togo.



Angola tăng cường an ninh bảo vệ các đội tuyển dự CAN 2010 nhưng vẫn không thể giữ chân tuyển Togo ở lại - Ảnh: Reuters

Trong một diễn biến khác, hãng tin AFP tường thuật từ Angola cho biết, nhóm phiến quân vừa tấn công chiếc xe chở đội Togo đã có thêm một màn đọ súng nữa với cảnh sát Angola tại một địa điểm gần thủ đô Luanda vào sáng sớm chủ nhật (theo giờ địa phương). Sau đó, nhóm phiến quân này còn tuyên bố sẽ tiếp tục “nói chuyện” bằng súng tại tỉnh Cabinda trong thời gian tới khi CAN 2010 đang diễn ra. Với tình hình vẫn diễn biến rất phức tạp này, cũng dễ hiểu khi nhiều đội tuyển khác đang dự giải bày tỏ lo ngại về tình trạng an ninh. Như HLV phó đội tuyển Mozambique - ông Amade Chababe nói với AP: “Thực sự, chúng tôi cũng chẳng biết điều tồi tệ gì sẽ đến trong thời gian tới”. Còn theo tờ Daily Mail, trung vệ Kolo Toure thuộc CLB Man.City của đội tuyển Bờ Biển Ngà cũng đang bàn thảo với các đồng đội của mình là có nên rút lui khỏi giải hay không vì họ lo ngại tính mạng bị đe dọa sau vụ các cầu thủ Togo bị bắn. Tờ Daily Mail cũng cho biết thêm, tiền đạo Adebayor đã thoát chết một cách đầy may mắn khi ngồi cách không tới 1m với vị HLV phó và nhân viên báo chí của đội Togo cũng như tài xế chiếc xe buýt - những người không may thiệt mạng trong vụ tấn công. Còn thủ môn dự bị Kodjovi Obilale - thông tin ban đầu cho biết đã bị thiệt mạng - nhưng trên thực tế đang bị hôn mê và được chuyển đến Bệnh viện Milpark tại Johannesburg (Nam Phi) để cứu chữa. Các bác sĩ tại đây cho hãng Reuters biết: “Obilale vẫn trong tình trạng nguy kịch, và sẽ trải qua một ca giải phẫu. Hiện tại vẫn chưa biết khi nào anh ấy sẽ hồi phục”.

Trước đó, Chủ tịch LĐBĐ châu Phi (CAF) Issa Hayatou thừa nhận: “Nếu Togo quyết định rút lui khỏi giải, chúng tôi hoàn toàn chấp nhận vì trong trường hợp này họ có quyền quyết định làm điều đó. Nhưng CAN 2010 vẫn được tiến hành bình thường và nếu Togo rút lui thì các trận đấu có đội tuyển này sẽ được hủy bỏ”. Ông Hayatou còn cho biết đã nhận được sự đảm bảo an ninh tuyệt đối từ các quan chức nước chủ nhà Angola sau cuộc gặp vào tối thứ bảy (giờ địa phương).

Hiện nước chủ nhà Angola đã tăng cường tối đa công tác an ninh, từ mặt đất lẫn trên không với lực lượng cảnh sát và đặc nhiệm được bố trì dày đặc tại nơi trú ngụ của các đội tuyển lẫn các sân vận động.

Giang Lao