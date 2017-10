Toni trở lại

Roma không nên trông cậy quá nhiều vào tân binh Luca Toni ở trận gặp Cagliari. Tài năng của chân sút người Ý là không thể phủ nhận, nhưng cảm giác bóng và khả năng săn bàn của anh chắc chắn đã suy giảm đi nhiều do những ngày tháng mài đũng quần trên hàng ghế dự bị tại Bayern.

Trên sân nhà, Cagliari thi đấu khá ổn định thời gian gần đây. Đội chủ sân Saint Elia thắng 4 và hòa 1. AS Roma cũng bất bại trong 3 trận gần đây mỗi khi thi đấu xa nhà. Dự đoán: Roma thắng 3-2.

Siena (20) – Fiorentina (10)

Thay vì chiêu mộ một chân sút thứ dữ để tăng cường hàng công, Fiorentina lại mang về sân Franchi một hậu vệ. Đó là cầu thủ Felipe đến từ Udinese. Điều này cho thấy đội bóng áo tím không giấu ý định gia cố hàng thủ vốn dễ vỡ của mình. Từ đầu mùa, Fio để thủng lưới đến 15 bàn, chỉ kém 3 bàn so với số bàn thắng mà CLB ghi được. Trong 5 trận derby vùng Tuscan gần đây nhất mà Siena giữ vai trò đội chủ nhà, Fio mới chỉ 1 lần duy nhất thắng trận. Còn lại, họ thua 3 và hòa 1. Dự đoán: Fiorentina thắng 1-0.

Sampdoria (8) – Palermo (7)

Cả Sampdoria lẫn Palermo đều quyết tâm giành một suất dự cúp châu Âu mùa sau. Do vậy, cuộc so tài giữa hai đội tới đây hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi khoảng cách giữa Sampdoria chỉ kém Palermo 1 điểm mong manh trên bảng xếp hạng. Sampdoria có lợi thế sân nhà ở trận này, nơi họ chưa thua kể từ đầu giải. Đội chủ nhà sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ Lucchini do chấn thương. Phía Palermo, phong độ cao khi toàn thắng trong 3 trận gần đây là hành trang họ mang đến sân Sampdoria lần này. Bên cạnh đó, Palermo sẽ có đội hình mạnh nhất. Dự đoán: Hòa 2-2.

Dự đoán các trận khác:

Atlanta - Napoli: 1-2

Bari - Udinese: 2-2

Catania - Bologna: 1-0

Lazio - Livorno: 2-1.

P.N