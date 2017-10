Tottenham - Liverpool, 18 giờ 30: Đại chiến tại White Hart Lane

Khi Tottenham và Liverpool gặp nhau trong trận đấu rất được chờ đợi vào tối 27.8, người ta dễ có khuynh hướng tin rằng đó sẽ là cuộc đọ sức giữa hàng phòng ngự vững vàng của “Spurs” với những tài năng tấn công của “Đoàn quân đỏ”. Thế nhưng, sự lôi cuốn thật sự sẽ chỉ xuất hiện khi hàng công của đội chủ nhà tràn lên để dồn ép hàng phòng ngự vốn đang rò rỉ của đội khách.

Củng cố hàng thủ

Năm bàn thua trong 2 trận đấu của Liverpool không phải là sự khởi đầu tốt. Trên thực tế, đó thật sự là thảm họa và đó cũng chính là một trong những lý do mà các chuyên gia đã từ chối đề cử Liverpool là một trong những ứng viên cho ngôi vô địch. Không còn cách nào khác, HLV Juergen Klopp sẽ buộc phải củng cố lại hàng phòng ngự mà nhiều khả năng tân binh Joel Matip sẽ xuất trận, thay cho Ragnar Klavan, để đá cặp trung vệ với Dejan Lovren. Bên cánh trái, có lẽ ông sẽ phải sử dụng James Milner bởi dù sao cầu thủ này cũng chơi an toàn hơn so với Alberto Moreno.

Chưa hết, việc không có một tiền vệ phòng ngự thật sự còn có thể khiến Liverpool để mất khu vực giữa sân về tay Tottenham, trong khi HLV Klopp cũng cần phải có những phương án để đề phòng trường hợp ngôi sao Philippe Coutinho không thể ra sân vì chấn thương. Ông cho biết: “Chúng tôi có nhiều lựa chọn. Adam Lallana và Roberto Firmino có thể chơi ở đó, Sadio Mane sẽ trở lại và anh ta có thể chơi ở đó... trên cánh nếu bạn muốn”.

Tất nhiên, không ai nghi ngờ về chiều sâu lực lượng trên hàng công của Liverpool nhưng điều quan trọng là HLV Klopp cũng biết rất rõ rằng Tottenham mạnh hơn so với mùa trước khi họ vừa bổ sung những tân binh sáng giá như Vincent Janssen, Victor Wanyama… Ông nói: “Chúng tôi biết họ rất mạnh. Đó là điều duy nhất chúng tôi cần phải biết”.

Thế nhưng, ông sẽ “không quá quan tâm đến những nơi mà họ phát triển” mà chỉ tập trung vào việc đảm bảo cho các cầu thủ Liverpool có thể tận dụng tối đa thế mạnh của mình để đối phó với Tottenham. Trong đó, dù đối thủ “không để lộ ra quá nhiều không gian” nhưng chắc chắn sẽ có những khoảng trống cho đội bóng của ông khai thác.

Đẩy cao đội hình

Tottenham cũng không lạ gì với cách chơi và những thế mạnh của Liverpool nhưng HLV Mauricio Pochettino vẫn lên tiếng cảnh báo: “Họ rất nhanh, họ có tổ chức tốt, họ thích phản công. Nó khác với chúng tôi. Chúng tôi muốn chế ngự bóng, chơi trong kiểm soát bóng, chơi trên phần sân của đối thủ - chúng tôi là một đội bóng khác với một triết lý khác. Nó sẽ rất khó khăn - họ đến từ một thất bại khó nuốt trước Burnley và họ sẽ muốn chơi với phong độ tốt nhất của họ”.

Điều đó cho thấy Tottenham sẽ đẩy cao đội hình nhằm khai thác những khoảng trống nơi hàng phòng ngự của Liverpool nhằm tìm kiếm bàn thắng. Trong đó, theo HLV Klopp, “với Janssen họ có một tiền đạo thật sự có trình độ. Harry Kane cũng có thể chơi từ vị trí số 10 và đã làm điều đó rất tốt”. Chưa kể Christian Eriksen và Danny Rose bên cánh trái cũng như Erik Lamela và Kyle Walker trên cánh đối diện hoàn toàn có khả năng kéo giãn hàng phòng ngự mong manh của Liverpool.

Tuy nhiên, trong khi các cầu thủ tấn công tập trung cho nhiệm vụ săn bàn của họ thì cặp tiền vệ phòng ngự Eric Dier - Wanyama cần phải thật tỉnh táo để đề phòng những pha phản công của đối thủ. Với 2 cầu thủ này, “Spurs” có sức mạnh phòng thủ ở trung tâm hàng tiền vệ và có nội lực thật sự trong đội bóng của họ, điều hoàn toàn trái ngược với Liverpool. Do vậy, cuộc chiến ở giữa sân có thể sẽ nghiêng phần thắng về cho Tottenham, miễn rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của họ.

Như thường lệ, cả Tottenham lẫn Liverpool đều sẽ gây sức ép rất dữ dội để không cho đối thủ có thời gian và không gian chơi bóng. Điều này có thể phá hủy lối chơi đối thủ nhưng đồng thời cũng có thể hủy diệt chính mình. Mặt khác, việc chơi với cường độ rất cao như vậy có thể dẫn đến sự thiếu chính xác và mệt mỏi cho các cầu thủ, đặc biệt là vào cuối trận. Do vậy, với lực lượng ổn định hơn, Tottenham sẽ không thể hài lòng nếu như họ chỉ kiếm được 1 điểm ngay trên sân nhà.

Tình hình nhân sự Tottenham: Tiền vệ Mousa Dembele tiếp tục bị treo giò ở trận đấu thứ 5 trong án phạt cấm thi đấu 6 trận, còn thủ môn Hugo Lloris vẫn đang phải dưỡng thương. Tuy nhiên, Kevin Wimmer và Dele Alli sẽ trở lại sau khi đã hoàn toàn hồi phục. Liverpool: Loris Karius, Lucas Leiva, Joe Gomez và Mamadou Sakho vắng mặt vì chấn thương. Sadio Mane sẽ trở lại sau khi vắng mặt trong trận đấu ở League Cup hồi giữa tuần. Trong khi đó, khả năng ra sân của Emre Can, Divock Origi và Philippe Coutinho vẫn còn bỏ ngỏ.

Lịch sử đối đầu - Tottenham và Liverpool đã gặp nhau 163 lần ở mọi giải, Tottenham thắng 47 trận, Liverpool thắng 75. - Tottenham đã không thắng được một trận nào trong 7 lần gặp Liverpool gần đây nhất ở Premier League. Họ thua 5 trận trong số đó và để thủng lưới tổng cộng 19 bàn. - Cả hai trận đấu giữa Tottenham với Liverpool ở Premier League mùa trước đều kết thúc với tỷ số hòa, 0-0 tại White Hart Lane và 1-1 tại Anfield. - Những lần giáp mặt nhau giữa họ tại Premier League đã có đến 9 tình huống đốt lưới nhà, nhiều hơn bất kỳ cặp đấu nào khác.

Nam Khang