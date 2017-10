Tottenham sẽ viết tiếp truyện cổ tích

Tin mừng cho Tottenham là cặp cầu thủ chủ chốt Van der Vaart và Gareth Bale - từng mang lại các trận thắng vang dội ở vòng bảng, đã kịp trở lại thi đấu sau chấn thương và sẵn sàng góp mặt trong đội hình xuất phát. Điều này mang rất nhiều yếu tố tích cực vì từ sau trận thắng ấn tượng trước AC Milan hồi giữa tháng 2, Tottenham bỗng nhiên không còn là chính mình khi để thua tan tác trước Blackpool 1-3 và còn bị một đội yếu khác ở giải Ngoại hạng Anh là Wolverhampton cầm chân.

Sở dĩ Tottenham chơi không tốt mấy trận vừa qua là do hàng thủ thiếu chắc chắn, đặc biệt là cặp trung vệ Dawson và Gallas chơi không an toàn khiến khung thành của thủ môn Gomes bị thủng lưới đến 6 quả. Hiện ông Redknapp đang trông đợi vào Huddlestone hoặc Woodgate vừa trở lại tập luyện, bằng kinh nghiệm của mình có thể bổ sung vào những điểm yếu ở hàng thủ, nhất là việc chống các pha bóng bổng của AC Milan thường tập trung cho trung phong cao to Ibrahimovic. Vì vậy, nhiều khả năng HLV Redknapp sẽ dùng hàng tiền vệ làm bệ phóng cho các đợt phản công nhanh - chiến thuật mà ông từng áp dụng rất thành công khi giúp Tottenham đánh bại Inter Milan ở vòng bảng cũng như chính AC Milan ở trận lượt đi.



Van der Vaart và Bale sẽ chắp cánh cho Tottenham bay vào tứ kết? - Ảnh: Reuters

Để thực hiện điều đó, ông Redknapp sẽ cho Modric và Palacios chơi thấp nhất ở hàng tiền vệ với nhiệm vụ thu hồi bóng và hỗ trợ tích cực cho hàng thủ, còn Bale và Lennon cơ động ở 2 biên, trong khi Van der Vaart sẽ giữ vai trò tổ chức lối chơi ngay phía sau trung phong Defoe (vừa tìm lại cảm giác ghi bàn với cú đúp vào lưới Wolverhampton) thay thế cho Peter Crouch.

Tỷ lệ cược 10.3, 2 giờ 45: Schalke - Valencia: Đồng banh, thắng 9

Tottenham - AC Milan (VTV3 trực tiếp): Tottenham chấp đồng nửa, thắng 9. (Nguồn: Asianbookie)

Trong khi đó, AC Milan ngoài thủ quân Gattuso bị cấm thi đấu còn thiếu vắng Prince Boateng, Pirlo, Ambrosini (vì chấn thương), Van Bommel và Cassano không đủ điều kiện thi đấu. HLV Massimiliano Allegri gần như không còn sự lựa chọn khả dĩ nào và buộc phải đặt kỳ vọng vào lão tướng Seedorf, cùng Flamini và cầu thủ trẻ người Đức mới 19 tuổi, Merkel.

Sự chắp vá này cộng với việc bắt buộc phải dâng lên phía trước để ghi bàn nhằm cân bằng tỷ số thua ở lượt đi là mối nguy thường trực đối với AC Milan, bởi nó có thể tạo điều kiện tốt cho Tottenham thực hiện ý đồ của mình. Hơn nữa, thành tích thi đấu tại Anh của AC Milan cũng rất kém, trong 14 trận gần đây họ chỉ thắng 1, thua 9 và hòa 4. Ở mùa bóng trước, AC Milan từng để M.U đánh bại đến 4-0 tại Old Trafford. Do vậy, AC Milan chỉ còn mong đợi vào bản lĩnh và kinh nghiệm của mình, cũng như tài xoay chuyển cục diện trận đấu của Ibrahimovic để hy vọng vượt qua Tottenham.

Ở trận đấu cùng giờ, Schalke với lợi thế hòa 1-1 trước Valencia ở lượt đi trên sân khách sẽ hy vọng tìm được một trận hòa không bàn thắng hoặc thắng với cách biệt 1-0 trên sân nhà để đi tiếp vào tứ kết.

Giang Lao