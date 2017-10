Totti sẽ chơi cho AS Roma đến 40 tuổi

(TNO) Tiền đạo nổi tiếng một thời Francesco Totti sẽ nối gót huyền thoại Paolo Maldini khi trở thành một trong những cầu thủ hiếm hoi trên thế giới giành trọn sự nghiệp chuyên nghiệp đỉnh cao cho một đội bóng.

Totti là một huyền thoại sống của AS Roma - Ảnh: AFP

Theo đó, vào ngày 20.9, Totti đã đồng ý ký gia hạn hợp đồng thêm 2 năm với AS Roma để kéo dài sự gắn bó của anh đến hết mùa giải 2015 - 2016, thời điểm tiền đạo này sắp sửa bước qua tuổi 40. Tờ Corriere Dello Sport cho biết với thỏa thuận mới, đội trưởng của AS Roma sẽ nhận mức lương 3,5 triệu euro/năm.

“Đó là những gì tôi và đội bóng đều muốn. Tôi thực sự cảm ơn họ vì đã cho tôi một cơ hội khác để khoát chiếc áo của đội bóng duy nhất mà tôi từng đóng góp và yêu thích”, Totti, người sẽ bước sang tuổi 37 vào tuần tới, nói với AFP.

Báo giới Ý cho biết động thái này một phần xuất phát từ việc chủ tịch James Pallotta của đội bóng muốn xoa dịu chỉ trích từ người hâm mộ sau khi thay đội phù hiệu của AS Roma và được xem không đủ tiềm lực để giúp đội bóng hướng đến những danh hiệu.

Thật vậy, dù trải qua bao thăng trầm, nhưng Totti vẫn là một công thần, một huyền thoại của AS Roma trong lòng người hâm mộ AS Roma. Sau khi chơi 3 năm cho đội trẻ, Totti lần đầu tiên xuất hiện trong màu áo đội 1 của AS Roma ở tuổi 16 trong trận thắng Brescia 2-0 vào ngày 28.3.1993. Kể từ đó, tài năng của Totti dần được phát huy sau nhiều mùa giải và trở thành một phần không thể thiếu trong những thành công của đội bóng thủ đô nước Ý.

Đến nay, Totti đã chơi cho AS Roma tổng cộng 538 trận tại Serie A, ghi được 228 bàn thắng, góp công giúp đội bóng đăng quang Serie A mùa giải 2000 - 2001, 2 Cúp Quốc gia Ý (2006-2007, 2007-2008), 2 lần đoạt Siêu Cúp Ý.. và hàng tá danh hiệu cá nhân cấp châu lục và trong nước.

Với sự trung thành tuyệt đối, Totti thiết lập 11 kỷ lục mọi thời đại ở bóng đá Ý và ở AS Roma với các danh hiệu: Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất và ra sân ở Serie A (228 bàn thắng và 538 lần ra sân), khoác áo và ghi bàn cho AS Roma nhiều nhất...

Dù lỗi hẹn với AS Roma ở các danh hiệu châu Âu nhưng Totti được đền đáp xứng đáng bằng ngôi vô địch World Cup 2006 với tuyển Ý. Hiện anh đã có 58 lần ra sân cho "Azzurri" và không loại trừ khả năng anh sẽ góp mặt ở World Cup 2014.

Tây Nguyên