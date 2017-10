Totti tỏa sáng, gửi thông điệp đanh thép đến ban lãnh đạo AS Roma

Totti sẽ hết hợp đồng sau khi mùa giải năm nay kết thúc. Cho tới giờ, anh vẫn chưa được ban lãnh đạo gia hạn , dù bản thân liên tục bày tỏ mong muốn gắn bó cùng đội bóng thủ đô. Nhưng số 10 người Ý có cách riêng để thuyết phục ban lãnh đạo. Đó là những bàn thắng. Trước Genoa, Totti ghi 1 bàn trong tổng số 3 bàn thắng.



Đây là pha lập công thứ 4 trong 4 trận gần đây của ngôi sao 39 tuổi. Được biết, tổng số bàn thắng Totti ghi được ở Serie A cũng được nâng lên thành 248 bàn. Trên mọi đấu trường, anh có 304 bàn. Chứng kiến Totti bùng nổ, tiền vệ Daniele De Rossi thốt lên: "Suốt 25 năm qua, anh ấy (Totti) luôn biết cách bùng nổ trong nhiều trận đấu. Tôi không thấy vì một lý do gì mà Totti lại không được gia hạn hợp đồng".

Totti muốn tiếp tục gắn bó với AS Roma - Ảnh: AFP Totti muốn tiếp tục gắn bó với AS Roma - Ảnh: AFP

Trong khi đó, HLV Luciano Spalletti cho biết: "Totti là viên kim cương và không phải ngày nào bạn cũng đeo nó. Đây là viên kim cương được dành cho những buổi chiều đặc biệt". Ở trận đấu trên sân Stadio Luigi Ferraris, Totti sau khi vào sân từ phút 59 đã xuất sắc cân bằng tỷ số 2-2.Trước đó, Mohamed Salah đưa AS Roma vượt lên dẫn trước, nhưng lần lượt Panagiotis Tachtsidis và Leonardo Pavoletti đã gỡ hòa và giúp Genoa dẫn 2-1. Tới phút 87, Stephan El Shaarawy ấn định chiến thắng 3-2 cho đội bóng màu bã trầu. Kết quả này giúp AS Roma tiếp tục nuôi hy vọng qua mặt Napoli để giành vị trí thứ hai.Cùng vòng đấu, cú đúp của Gonzalo Higuain mang về 3 điểm cho Napoli trong cuộc tiếp đón Atalanta. Trên sân nhà San Paolo, Napoli giành chiến thắng 2-1 để tạo ra khoảng cách 2 điểm nhiều hơn so với AS Roma (76 so với 74). Lúc này, giải Serie A chỉ còn 2 vòng nữa sẽ hạ màn.