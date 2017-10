Trái tim nóng và cái đầu lạnh

Khi chuẩn bị đón tiếp Đan Mạch vào rạng sáng mai tại Porto, tân HLV Paulo Bento của Bồ Đào Nha (BĐN) cho rằng: "Chúng tôi phải thi đấu với những trái tim nóng và những cái đầu lạnh". Điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi BĐN chỉ mới kiếm được 1 điểm sau 2 trận ở bảng H nên nếu thua tiếp Đan Mạch thì coi như con đường dẫn họ đến Ukraine và Ba Lan vào mùa hè 2012 càng xa vời vợi.

Sự trở lại của Cristiano Ronaldo có thể giúp cho hàng công của BĐN "nóng" hơn, nhưng điều quan trọng là nhiều người hy vọng Pepe, cũng vừa trở lại sau chấn thương, sẽ giúp cho hàng thủ "lạnh" hơn. Đó chính là yếu tố tiên quyết vì trong hai trận gặp Síp (4-4) và Na Uy (0-1), hàng thủ của BĐN đã phạm quá nhiều sai lầm. Bên cạnh đó, ông Bento cũng phải xây dựng lại tuyến tiền vệ với những cái tên như Moutinho, Martins, Micael, Machado… Rõ ràng, BĐN không thiếu những cá nhân tài năng nhưng không phải HLV nào cũng có thể kết hợp họ thành một tập thể đáng gờm. Đó chính là thử thách lớn nhất dành cho HLV Bento vào lúc này.

Mặc dù không có được sự phục vụ của tiền đạo Bendtner nhưng với sự trở lại của thủ môn Sorensen, Đan Mạch vẫn là một đối thủ đáng gờm và BĐN vốn hiểu điều đó hơn ai hết qua hai trận đấu ở vòng loại World Cup 2010 (BĐN thua 2-3 ngay trên sân nhà và hòa 1-1 tại Đan Mạch). Do vậy, chỉ khi nào đá bại được đối thủ này thì BĐN mới giải tỏa được sức ép, đồng thời cũng sẽ thấy được ánh sáng cuối đường hầm.

Nga khá hơn BĐN một chút với 3 điểm trong tay. Tuy nhiên, trận thắng Andorra 2-0 của Nga chẳng có gì đáng kể nếu so với thất bại trước Slovakia (0-1) ngay trên sân nhà. Do vậy, trận đấu trên sân của Ireland vào rạng sáng mai ở bảng B sẽ có ý nghĩa rất quan trọng đối với tương lai của đội tuyển Nga ở vòng loại Euro 2012. HLV Advocaat sẽ không có tiền đạo Pavlyuchenko và có thể là cả tiền vệ Kerzhakov cho chuyến hành quân đến Dublin vì chấn thương, nhưng may mắn cho họ là đội chủ nhà cũng không có được đội hình mạnh nhất do Duff và Andrews vắng mặt. Tuy nhiên, với HLV lão luyện Trapattoni trên băng ghế chỉ đạo, Ireland luôn là một đối thủ khó bị đánh bại.

CH Czech cũng đang ngụp lặn ở bảng I sau khi để thua Lithuania (0-1) ngay trên sân nhà. Chính vì thế, nếu không đánh bại được Scotland vào rạng sáng mai tại Prague thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn với họ. Khó khăn càng chồng chất khi HLV Bilek không thể có được sự phục vụ của Milan Baros, Fenin và Bednar. Trong hoàn cảnh đó, thông tin tích cực hiếm hoi cho CH Czech là Scotland sẽ đến Prague mà không có những cầu thủ trụ cột như McCulloch (treo giò), Broadfoot, Gilks và Brown (đều chấn thương).

Hai trận đấu đáng chú ý khác ở đợt này sẽ là cuộc tranh chấp ngôi đầu bảng A giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ tại Berlin và Bắc Ireland đón tiếp Italia tại Belfast ở bảng C.

Tỷ lệ cược Armenia - Slovakia: Slovakia chấp nửa một Kazakhstan - Bỉ: Bỉ chấp trái, thua 9 Georgia - Malta: Georgia chấp trái rưỡi, thua 9 Síp - Na Uy: Na Uy chấp đồng nửa Hungary - San Marino: Hungary chấp 2 trái rưỡi CH Czech - Scotland: CH Czech chấp nửa một Albania - Bosnia: Bosnia chấp đồng nửa, thua 9 Áo - Azerbaijan: Áo chấp trái rưỡi 2 trái, thua 9 Montenegro - Thụy Sĩ: đồng banh, Montenegro thắng 9 Serbia -Estonia: Serbia chấp 2 trái Xứ Wales - Bulgari: đồng banh, Xứ Wales thắng 9 Đức - Thổ Nhĩ Kỳ: Đức chấp trái, thua 8 Hy Lạp - Latvia: Hy Lạp chấp trái trái rưỡi, thua 9 Ireland - Nga: đồng banh, Ireland thắng 9 Bắc Ireland - Ý: Ý chấp nửa một, thua 9 Slovenia - Quần đảo Faroe: Slovenia chấp 2 trái rưỡi, thắng 9 Bồ Đào Nha - Đan Mạch: BĐN chấp trái, thua 9. H.N (Theo AsianBookie)

Trần Tôn