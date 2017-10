Trăm điều khó

Drogba: “Số phận không cho tôi đầu quân ở Arsenal” Tiết lộ trên Daily Mail, chân sút của Chelsea, Didier Drogba cho rằng: “Tôi không nghĩ rằng Wenger đã mất đi điều gì đó bởi không có tôi, vì sau đó ông ấy đã có Thierry Henry. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, nếu tôi không chơi cho Arsenal, thì đó là do định mệnh đã sắp đặt. Tôi là một người rất tin vào số phận, và nếu một chuyện gì đó không xảy ra thì ắt hẳn phải có nguyên do của nó...”. Khi còn là một tài năng triển vọng tại Le Mans, Drogba đã từng lọt vào tầm ngắm của ông Arsene Wenger - người luôn được biết tới với khả năng săn tìm tài năng trẻ. Thời điểm đó ông Wenger đã theo dõi kỹ lưỡng quá trình phát triển của Drogba. Lúc đó, do tình hình tài chính khó khăn nên Le Mans đã sẵn sàng bán tài năng trẻ của mình với giá 100.000 bảng nhưng “Giáo sư “ và các cộng sự của mình đã từ chối vì chê giá quá đắt. “Nếu bây giờ nghĩ lại có lẽ ông ấy sẽ hối hận”, Drogba nói đùa. B.N (Daily Mail)