Trăm khó đổ đầu Wenger

Trước khi tỉ phú Abramovich đổ tiền vào “The Blues” vào năm 2004, Arsenal luôn ngự ở vị trí số 1 của thành London. Thậm chí ở thời điểm ấy, giành 3 điểm trên sân của Chelsea không phải là nhiệm vụ quá khó khăn đối với “Pháo thủ”. Tuy nhiên, kể từ năm 2004 đến nay, Arsenal luôn lép vế trong những trận derby thành London với Chelsea. 6 năm qua, sự “thù ghét” giữa 2 đội bóng càng tăng lên khi thầy trò HLV Wenger bại đến 10 lần trong 15 cuộc đối đầu với Chelsea và chỉ 1 lần giành trọn 3 điểm ở Stamford Brigde. Vì vậy, một thất bại được dự báo trước đối với Arsenal.

Tỷ lệ cược 3.10, 19 giờ 30: Man.City - Newcastle: Man.City chấp 1 trái, 1 trái rưỡi thua 9; 21 giờ: Liverpool - Blackpool: Liverpool chấp trái rưỡi; 22 giờ: Chelsea - Arsenal: Chelsea chấp nửa trái, 1 trái ăn 9 Nguồn: Asianbookie

Ở trận này, tiền vệ Lampard và Benayoun sẽ vắng mặt vì chấn thương nhưng bù lại đội chủ nhà có sự trở lại sung mãn của tiền đạo Drogba (người vừa bị treo giò ở trận đấu thắng Marseille tại vòng bảng Champions League hồi giữa tuần). Chân sút người Bờ Biển Ngà chính là nỗi ám ảnh của Arsenal với 4 lần lập công giúp Chelsea ở cả 2 trận lượt đi và về giữa 2 đội mùa giải qua. Bởi vậy, HLV Wenger trước tiên sẽ phải “vắt óc” nghĩ cách bắt chết chân sút trên, trước khi tính đến phương án xuyên thủng hàng thủ của đối phương. Đó là chưa kể “The Blues” còn có Anelka, Malouda và Essien luôn tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn.

Ngoài ra, trước Chelsea đang có hiệu suất ghi bàn rất tốt (30 bàn trên mọi mặt trận mùa này), HLV Wenger đang đau đầu khi hàng thủ Arsenal bộc lộ quá nhiều sơ hở chết người trong trận thua 2-3 trước West Brom ở vòng đấu trước. Khó khăn càng đổ dồn lên HLV Wenger khi tiền vệ Cesc Fabregas và thủ thành Manuel Almunia sẽ không thể ra sân do chấn thương, cùng với những sự vắng mặt của trung vệ Vermaelen, Gibbs và các chân sút Van Persie, Bentdner, Walcott. Thế nên dù có lão luyện thế nào ông cũng không thể giải quyết một lúc cả đống khó khăn dù Arsenal vừa thắng Partizan Belgrade 3-1 ở Champions League. Do vậy, với phong độ khá ấn tượng trên sân nhà, Chelsea (15 điểm) sẽ quyết giành chiến thắng nhằm an ủi nhà cầm quân người Ý Ancelotti (về nước chịu tang cha - NV), đồng thời gia tăng cách biệt điểm số với Arsenal (11 điểm).

Tây Nguyên