Trận Anh - Mỹ sẽ bị khủng bố?

Theo tờ Daily Mail, một nhóm khủng bố tên Islamic Maghreb' có trụ sở ở Algeria và có mối quan hệ mật thiết với tổ chức khủng bố quốc tế al - Qaeda, vừa lên tiếng hăm dọa sẽ tiến hành đánh bom liều chết trong trận đấu giữa tuyển Anh và Mỹ vào ngày 12.6 tới trên sân Royal Bafokeng, ở thành phố Rustenburg, thuộc khuôn khổ trận mở màn bảng C (bảng đấu này còn có tuyển Algeria và Slovenia góp mặt), tại VCK World Cup sắp diễn ra tại Nam Phi. Được biết, bức thông điệp khủng bố được đăng tải trên tạp chí trực tuyến jihadist.

Tổng thư ký FIFA ông Jerome Valcke cho biết: “BTC nước chủ nhà Nam Phi cho biết đã lường trước điều này và đã nâng mức công tác bảo vệ an ninh lên cao nhất”. Mặc dù vậy, ông Valcke thừa nhận do tính chất đặc biệt của trận đấu giữa đội tuyển Anh và Mỹ (2 quốc gia đứng đầu cuộc chiến chống khủng bố hiện nay trên thế giới), FIFA cũng sẽ kết hợp với các lực lượng chống khủng bố lên nhiều phương án chặt chẽ nhất để bảo vệ an toàn tính mạng cho cầu thủ cũng như hàng chục ngàn CĐV.

Giang Lao