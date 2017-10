Trận “siêu kinh điển”

(El Clasico) giữa Real và Barca quyết định ngôi vô địch La Liga rạng sáng mai, được ví như bộ phim bom tấn Clash of the Titans (Cuộc chiến của các vị thần).

Nếu như khán giả điện ảnh say mê chiêm ngưỡng những cảnh đấu nhau hoành tráng với hiệu ứng 3D, giữa vị á thần Perseus trong bộ phim Clash of the Titans chống lại cái ác, thì rạng sáng mai các tín đồ bóng đá hẳn sẽ no mắt xem cuộc đấu trí giữa nhân vật chính trong cuộc chiến ở sân Bernabeu. Lionel Messi (người vừa chinh phục cả thế giới bằng 4 tuyệt phẩm trong trận tứ kết lượt về Champions League với Arsenal hôm giữa tuần) dẫn dắt đoàn quân Barcelona gồm những “vì tinh tú” Xavi, Iniesta, Daniel Alves, Gerard Pique, Thierry Henry... đến chống lại kình địch muôn thuở là Real Madrid với những “vị thần” lừng lẫy trong đội hình được ví là “dải ngân hà” như C.Ronaldo, Xabi Alonso, Kaka, Iker Casillas, Higuain, Benzema... Trận chiến này còn là cuộc đọ tài cao thấp tay đôi giữa hai danh thủ đã đoạt “Quả bóng vàng châu Âu” 2008 (C.Ronaldo) và 2009 (L.Messi).

Tỷ lệ cược



- La Liga: 11.4, 3 giờ: Real Madrid – Barcelona (VCTV3 trực tiếp): Đồng banh, thắng 9.

- Premier League:

10.4, 21 giờ: Hull – Burnley: Hull chấp nửa, một, thắng 8. West Ham – Sunderland: West Ham chấp nửa, thắng 8.

- Bán kết FA Cup:

10.4, 23 giờ: Aston Villa – Chelsea (S3, VTC3 trực tiếp): Chelsea chấp 1 trái, thắng 9.

- Serie A:

11.4, 1 giờ 45: Fiorentina - Inter Milan (HTV2 trực tiếp): Inter chấp đồng nửa, thắng 8.

(Nguồn: Asianbookie)

Real buộc phải thắng và nếu làm được họ sẽ nắm một lợi thế rất lớn để giành ngôi vô địch. Ngược lại, Barca chỉ cần hòa vì đang có ưu thế hơn đối đầu trực tiếp nhờ thắng 1-0 ở trận lượt đi trên sân nhà Nou Camp. Hiện cả Real và Barca đều có 77 điểm sau 30 vòng đấu. Với đà cả hai đều thắng như chẻ tre trước mọi đối thủ còn lại, cuộc đối đầu lần này xem như “trận chung kết” mà nhật báo thể thao Marca phải gọi: “Đây là trận đấu của thiên niên kỷ”.

Lẽ dĩ nhiên, Real có một vài lợi thế đáng kể trước cuộc đấu này, như sân nhà với không dưới 100.000 khán giả đến xem chật kín. Lực lượng cũng sung sức vì chỉ còn mỗi giải La Liga là mục tiêu phấn đấu, và nhiều khả năng còn có sự trở lại của Kaka sau chấn thương sẽ giúp HLV Pellegrini có thêm lựa chọn chiến thuật ưa thích 4-2-3-1. Trong khi đó, Barca vừa chinh chiến ở đấu trường Champions League và chỉ có 1 ngày nghỉ hoàn toàn để hồi sức lại lao tiếp vào tập luyện, nhưng không thể xem đó là bất lợi.

Bởi đội quân của HLV Pep Guardiola hiện đã hoàn thiện đến mức hoàn hảo, và có khi còn hay hơn “Dream Team” dưới thời HLV huyền thoại Johan Cruyff - vừa được bổ nhiệm làm Chủ tịch danh dự Barca. Chính tiền vệ Guti của Real bình luận: “Trận “El Classico” luôn luôn cân bằng trong bất cứ điều kiện nào. Barca không chỉ có mỗi Messi, và chúng tôi cũng không thi đấu để chỉ chống lại duy nhất cầu thủ này, mà chống lại cả tập thể Barca. Real bây giờ là một tập thể khác, và chúng tôi đang hướng đến một chiến thắng để khẳng định giá trị của mình”.

Ở mùa giải năm ngoái, Barca từng “làm gỏi” Real tới 6-2 ngay tại Bernabeu sau khi thắng 2-0 ở sân nhà. Liệu lịch sử lặp lại, hay Real sẽ lấy lại oai phong như ở mùa giải 2007-2008 từng hạ Barca 1-0 tại Nou Camp và 4-1 trên sân nhà?

Ronaldo nói về Messi



“Tôi không quan tâm tới những so sánh giữa tôi và Messi. Bởi, tôi khác hoàn toàn Messi. Tuy nhiên, chắc chắn là tôi cao và to con hơn cậu ấy. Mọi người ai cũng đang nói về cậu ấy suốt mấy ngày qua, nhưng Messi không chỉ thi đấu một mình, xung quanh cậu ấy còn có nhiều đồng đội tài năng khác nữa. Những ai hiểu biết bóng đá đều sẽ có cùng suy nghĩ như tôi. Hiện Messi đang có một mùa giải tuyệt vời. Còn tôi, sẽ tiếp tục phấn đấu cống hiến những gì tốt nhất ở mùa giải đầu tiên tại Tây Ban Nha, và sẽ thể hiện điều đó trên sân cỏ bằng chiến thắng. Hãy chờ xem, Messi có tỏa sáng được trên sân của chúng tôi không?”.

Giang Lao