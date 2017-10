Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa?

Rio Ferdinand - Tay chơi khét tiếng Năm 1997: Ferdinand bị cảnh sát giao thông chặn bắt khi điều khiển xe trong tình trạng say rượu. Ngoài án phạt 500 bảng, Rio còn bị tước bằng lái xe 1 năm.



Năm 2000: LĐBĐ Anh (FA) loại Ferdinand ra khỏi đội hình tham dự VCK EURO 2000. Lý do? Sau chầu nhậu say bí tỉ, Rio cùng chiến hữu Kieron Dyer tự hóa thân thành diễn viên một đoạn “phim cấp 3” trong thời gian nghỉ mát tại Ayia Napa (Síp).



Năm 2002: Ferdinand bị cáo buộc đã hành hung nhân viên phục vụ tại một quán bar ở Leeds. May mắn là Rio đã thoát tội một cách ngoạn mục.



Năm 2003: Cái tên Rio Ferdinand lại một lần nữa bị phơi trên nhiều mặt báo tại Anh. Lần này, Ferdinand lĩnh án 8 tháng treo giò và bị phạt 50.000 bảng do “quên” xét nghiệm doping.



Năm 2005: Rio bị treo bằng lái 28 ngày do chạy xe quá tốc độ quy định. Cũng may, kết quả đo nồng độ cồn trong máu của Rio vẫn ở mức cho phép.



Năm 2007: BLĐ M.U đã phải nhắc nhở Rio khi tự ý tổ chức bữa tiệc đón Giáng sinh cùng một số cầu thủ khác. Điều đáng nói là ngay sau khi bữa tiệc kết thúc, hậu vệ Jonny Evans đã bị cảnh sát “tóm” do tình nghi dính líu đến vụ cưỡng bức một cô gái trẻ...