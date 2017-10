Trapattoni nguyền rủa Moreno

Trapattoni nói: “Tôi thậm chí đã thấy trước khi bước vào sân là có điều gì không ổn với trọng tài. Giờ đây thời kỳ của Trapattoni trên băng ghế HLV tuyển Ý sẽ được nhìn nhận dưới một ánh sáng khác”. Trapattoni cũng tuyên bố ông sẽ không bao giờ tha thứ cho Moreno và để dành những lời cầu nguyện cho những ai xứng đáng hơn. HLV đương nhiệm của CH Ireland gặp nhiều xui xẻo khi dẫn dắt tuyển Ý. Tại EURO 2004, đội bóng của ông trở thành đội đầu tiên bị loại tại vòng bảng dù không hề thua một trận nào sau khi Đan Mạch và Thụy Điển bị nghi ngờ bắt tay nhau để hòa 2-2, tỷ số vừa khít để Ý ra về.

Ông Franco Carraro, thành viên Ủy ban Olympic quốc tế và là chủ tịch LĐBĐ Ý vào năm 2002, nói rằng vụ bắt giam chứng tỏ Moreno là người có vấn đề và ám chỉ trọng tài này có thể đã bị mua khi đó. “Tôi sợ rằng ma túy không sánh được so với những gì mà Moreno đã làm vào năm 2002. Cách điều khiển của ông ta rất tệ, có lẽ do thiếu khả năng song nhiều phần là do những lý do khác”, Carraro nói. Trong khi đó, ông Ted Howard, tổng thư ký của LĐBĐ CONCACAF và là thành viên hội đồng trọng tài của FIFA, cho biết Hội đồng trọng tài sẽ không quan tâm đến việc Moreno bị bắt. Ông nói: “Chúng tôi không phải là một cơ quan điều tra”.

S.D (Theo La Stampa)